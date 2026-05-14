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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Presos políticos

Excarcelan a esposa de preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela: la mujer salió del tribunal cargando a su hija recién nacida

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Excarcelaciones en Venezuela - Captura de video
Excarcelaciones en Venezuela - Captura de video
“Puedo retornar nuevamente sana y salva a mi casa”, relató Scarlet Ortiz de García en medio del llanto.

El régimen de Venezuela excarceló a Scarlet Ortiz de García, viuda del preso político José Manuel García Sabino que murió bajo custodia del régimen. La mujer, que además estaba embarazada al momento de su arresto y dio a luz procesada por la justicia chavista, salió del tribunal cargando a su hija recién nacida.

Un video difundido por medios de comunicación y en las redes sociales mostró a Ortiz de García con su bebé en sus brazos saliendo del tribunal El Tigre, estado Anzoátegui, según relató ella misma ante las cámaras.

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“Quiero agradecerle a Dios porque hoy me dio la libertad, me dio la oportunidad de volver con mi hija a casa. Quiero agradecerles a los abogados que estuvieron a cargo de mi defensa, al señor José García y al señor Gerardo Rodríguez”, relató en medio del llanto.

“Puedo retornar nuevamente sana y salva a mi casa”, concluyó la mujer, que en el video dijo que su liberación ocurrió la noche del martes 12 de mayo.

Scarlet Ortiz de García era esposa de García Sabino, exconcejal de Anaco por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien había denunciado corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal.

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De acuerdo con informes del Foro Penal, el hombre murió mientras permanecía en condición de preso político del régimen.

El abogado penalista y criminalista Zair Mundaray señaló en su cuenta de X que García apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal.

"El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto", señaló.

Los informes de Foro Penal reportados en medios indican que el hombre fue encontrado sin vida el fin de semana por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en Anzoátegui, a aproximadamente 400 kilómetros de Caracas.

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