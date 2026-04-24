Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se pronuncian tras reunión en Miraflores; "Les faltó hablar de libertad y democracia", cuestionan

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, mantuvieron este viernes una reunión bilateral en Caracas, donde trataron diversos temas, entre ellos, seguridad fronteriza y comercio. Tras el encuentro han surgido varios cuestionamientos.

Williams Dávila, dirigente opositor al régimen venezolano, dijo en entrevista para La Tarde de NTN24 que a Petro y Rodríguez les faltó “hablar de la libertad y la democracia”.

“Cómo pueden impulsar una integración, una hermandad, como lo acaban de decir, sobre la base de la violación de los derechos humanos", lamentó Williams Dávila.

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Antes del encuentro, entre tanto, el congresista colombiano Hernán Cadavid indicó que "lo que ha quedado claro es que el gobierno Petro fue de los pocos que validó el régimen tiránico de Venezuela y ahora saldrá a hacer un planteamiento similar”.

Los cancilleres del régimen y Colombia, en el marco del encuentro, firmaron el acta de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, antes de que Petro y Rodríguez dieran declaraciones públicas.

“Esta comisión ha tenido siete áreas de trabajo en asuntos fronterizos, migratorios, consulares, educación y cultura, comercio, industria y turismo. Asuntos ambientales y salud y también de seguridad y defensa”, dijo Delcy Rodríguez.

“Hemos hablado sobre cómo establecer y abonar ese camino de la unidad. Hemos podido abordar la sustitución de importaciones tanto de Venezuela como Colombia en productos que se consiguen en nuestros países”, agregó.

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A su vez, señaló que hablaron sobre “la interconexión eléctrica para el occidente” venezolano y la seguridad fronteriza.

Por último, Rodríguez agradeció a Gustavo Petro su “solidaridad” tras la captura de Maduro. “Usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, en momentos tan duros para el pueblo venezolano, para expresar su solidaridad y quiero agradecérselo”, indicó.

Por su parte, Petro celebró que ese sea “el camino de reconstitución de unidad de pueblos”. “No hay que olvidar un proyecto que pereció, el gran proyecto de Bolívar, de la patria grande”, expresó.

“Si logramos este tipo de integración y unidad, nos podría ayudar a ser una de las naciones más poderosas del mundo”, subrayó.

Sobre la seguridad en la frontera, aseguró que “la frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos”.