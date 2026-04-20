Régimen venezolano anuncia "medidas alternativas a la privación de la libertad" para 51 presos políticos

El régimen venezolano anunció este lunes que el sistema judicial bajo su control aplicará “medidas alternativas a la privación de la libertad” para 51 presos políticos, sin especificar las identidades de los afectados.

A través de un comunicado, el régimen de Delcy Rodríguez indicó que solicitó a los “órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad para un conjunto de personas que se encontraban bajo régimen de detención por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos”.

En ese sentido, algunos de los presos políticos serán excarcelados, pero continuarán siendo presos y perseguidos por la dictadura.

“El pasado 16 de abril de 2026, el Ministerio Público requirió ante los órganos de justicia la adopción de medidas alternativas para 51 personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, señaló la dictadura.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los presos políticos a quienes alcanzarán esta medida y cuáles serán las penas alternativas que les aplicará la justicia en control del régimen de Delcy Rodríguez.

Cabe resaltar que semanas atrás se aprobó una polémica ley de amnistía con la que varios presos políticos fueron excarcelados, pero con ciertos condicionamientos y sin libertad plena.

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Desde el pasado 8 de enero, cinco días después de que Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas, Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de cientos de presos políticos dada la presión de Washington. No obstante, algunos todavía siguen esperando ser liberados, entre ellos, policías y militares venezolanos a quienes las medidas no los han cobijado.