El Fondo Monetario Internacional dijo que restableció sus relaciones con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el jueves que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en el 2019.

"Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez", señaló el FMI en un comunicado.

El FMI se pronunció luego de que el vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, declarara este jueves que la reanudación de relaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela debería producirse en breve.

"Creo que vamos a llegar a la mayoría suficiente como para que esto se produzca", dijo al margen de las reuniones de primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial (BM).

Aunque el FMI sigue incluyendo a Venezuela en sus informes regulares sobre América Latina y el Caribe, las relaciones bilaterales quedaron en suspenso en 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición, que controlaba el parlamento, como gobierno legítimo.

El Fondo ha emprendido consultas internas con sus miembros para analizar los pasos a dar, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

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La administración de Donald Trump empezó rápidamente a trabajar con Delcy Rodríguez, en enero.

El pasado martes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que "el Fondo está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal".

En el fondo de las negociaciones está el acceso a las reservas de Venezuela en el Fondo.

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales están bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Nicolás Maduro.

El país requiere ingresos de capitales extranjeros para financiar proyectos de gran envergadura, y los DEG serían muy útiles.

Cuerpo explicó que no tiene previsto ningún encuentro con miembros del gobierno estadounidense durante su estancia en Washington.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004, para realizar una revisión anual de la gestión del país, de acuerdo al Artículo IV.