Luca Zidane, el hijo de Zinedine, sufrió una fractura de mandíbula y podría ser baja para el Mundial

El arquero del Granada, Luca Zidane, que sufrió una conmoción cerebral durante un partido de la segunda división española, sufre una fractura de mentón y mandíbula, anunció en la noche del lunes su club, a mes y medio del Mundial 2026.

El hijo de Zinedine Zidane, que eligió jugar con la selección argelina, sufrió un fuerte choque en una salida a por el balón el fin de semana pasado contra el Almería.

"El jugador, junto a los servicios médicos del Club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia", afirma el comunicado.

Si se somete a una operación, Luca Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría ser baja para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.

Argelia está encuadrada en el grupo J del Mundial junto a la campeona del mundo Argentina, Austria y Jordania.

La lesión de Zidane a poco más de seis semanas del inicio del Mundial se suma a la de varias estrellan que han tenido molestias en los últimos días con lo que han provocado alarma entre sus selecciones.

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Es el caso del francés Kylian Mbappé y del croata Luka Modric, quienes se encuentran con pequeñas lesiones y luchan por recuperarse de manera rápida para poder ser parte del considerado evento deportivo más importante del planeta.