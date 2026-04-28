Luca Zidane, el hijo de Zinedine, sufrió una fractura de mandíbula y podría ser baja para el Mundial
El arquero del Granada, Luca Zidane, que sufrió una conmoción cerebral durante un partido de la segunda división española, sufre una fractura de mentón y mandíbula, anunció en la noche del lunes su club, a mes y medio del Mundial 2026.
El hijo de Zinedine Zidane, que eligió jugar con la selección argelina, sufrió un fuerte choque en una salida a por el balón el fin de semana pasado contra el Almería.
"El jugador, junto a los servicios médicos del Club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia", afirma el comunicado.
Si se somete a una operación, Luca Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría ser baja para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.
Argelia está encuadrada en el grupo J del Mundial junto a la campeona del mundo Argentina, Austria y Jordania.
La lesión de Zidane a poco más de seis semanas del inicio del Mundial se suma a la de varias estrellan que han tenido molestias en los últimos días con lo que han provocado alarma entre sus selecciones.
Es el caso del francés Kylian Mbappé y del croata Luka Modric, quienes se encuentran con pequeñas lesiones y luchan por recuperarse de manera rápida para poder ser parte del considerado evento deportivo más importante del planeta.