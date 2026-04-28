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Martes, 28 de abril de 2026
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Zinédine Zidane

Luca Zidane, el hijo de Zinedine, sufrió una fractura de mandíbula y podría ser baja para el Mundial

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. (AFP)
Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. (AFP)
Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados quienes están ambos lesionados.

El arquero del Granada, Luca Zidane, que sufrió una conmoción cerebral durante un partido de la segunda división española, sufre una fractura de mentón y mandíbula, anunció en la noche del lunes su club, a mes y medio del Mundial 2026.

El hijo de Zinedine Zidane, que eligió jugar con la selección argelina, sufrió un fuerte choque en una salida a por el balón el fin de semana pasado contra el Almería.

"El jugador, junto a los servicios médicos del Club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia", afirma el comunicado.

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Si se somete a una operación, Luca Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría ser baja para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.

Argelia está encuadrada en el grupo J del Mundial junto a la campeona del mundo Argentina, Austria y Jordania.

La lesión de Zidane a poco más de seis semanas del inicio del Mundial se suma a la de varias estrellan que han tenido molestias en los últimos días con lo que han provocado alarma entre sus selecciones.

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Es el caso del francés Kylian Mbappé y del croata Luka Modric, quienes se encuentran con pequeñas lesiones y luchan por recuperarse de manera rápida para poder ser parte del considerado evento deportivo más importante del planeta.

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