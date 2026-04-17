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Viernes, 17 de abril de 2026
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Petróleo

Gobierno de Donald Trump anuncia el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones impuestas contra el petróleo ruso

abril 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Petrolero ruso - Foto EFE
Petrolero ruso - Foto EFE
La licencia excluye las transacciones que involucren a los regímenes de Cuba, Irán y Corea del Norte.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el viernes una exención que permite a los países comprar petróleo y productos derivados del petróleo ruso sancionados en alta mar durante aproximadamente un mes.

El Departamento del Tesoro publicó la licencia en su sitio web a última hora del viernes, lo que permite a los países comprar petróleo ruso cargado en buques desde el mismo viernes hasta el 16 de mayo.

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La licencia, que forma parte del esfuerzo del Gobierno por controlar los precios mundiales de la energía, que se han disparado durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sustituye una exención de 30 días que expiró el 11 de abril. Excluye las transacciones que involucren a los regímenes de Cuba, Irán y Corea del Norte.

El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había declarado que Washington no renovaría la exención para el petróleo ruso ni otra para el petróleo iraní, que expira el domingo.

La exención otorgada al régimen de Irán por el Departamento del Tesoro el 20 de marzo permitió que unos 140 millones de barriles de petróleo llegaran a los mercados mundiales y ayudó a aliviar la presión sobre el suministro de energía durante la guerra, dijo Bessent el mes pasado.

El enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, había dicho que la primera exención liberaría 100 millones de barriles de crudo ruso, lo que equivale a casi un día de producción mundial.

Si bien el levantamiento de las sanciones podría impulsar temporalmente las reservas mundiales de petróleo, no ha impedido que los precios del crudo se disparen debido al cierre parcial por parte del régimen de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y el gas del mundo antes de la guerra.

Estas exenciones podrían complicar los esfuerzos de Occidente por privar a Rusia de los ingresos que destina a su guerra en Ucrania y generar tensiones entre Washington y sus aliados.

Sin embargo, este viernes el presidente Trump confirmó que el estrecho de Ormuz está completamente abierto a la navegación durante el alto el fuego en Medio Oriente.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho iraní está completamente abierto y listo para el tránsito. ¡Gracias!", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

Minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, había informado que el estratégico paso marítimo, vital para el comercio mundial de petróleo, permanecería "completamente abierto".

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"El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", afirmó Araghchi el viernes.

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