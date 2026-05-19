Exfuncionario de Biden Kevin Sullivan responde sobre Alex Saab: "Ahora las condiciones son otras con el presidente Trump"

Kevin Sullivan, ex subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en el Gobierno de Joe Biden, habló en entrevista en exclusiva sobre el caso de Alex Saab.

Se refirió, entre otros temas, al indulto que en su momento recibió de parte de la administración Biden el presunto testaferro de Maduro.

“Creo que dentro del gobierno previo del presidente Biden el indulto fue parte de una negociación mucho más amplia. No creo que haya sido algo positivo en el sentido de la justicia, sino que fue algo necesario en ese momento para llevar adelante las cosas”, afirmó.

En ese sentido expresó que “ahora estamos en otro momento con el presidente Trump y la nueva relación entre su gobierno y Delcy Rodríguez”.

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Consideró, además, sobre Venezuela que lo más importante es que siga habiendo esperanza en el pueblo, "que ellos sigan creyendo en esta transición que está en curso".

"Creo que muchos están ansiosos de ver más señales claras y específicas sobre un cronograma de cambios, incluyendo un cronograma electoral, y eso sería parte de mostrar un horizonte esperanzador para el futuro", precisó.