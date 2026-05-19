NTN24
Martes, 19 de mayo de 2026
Martes, 19 de mayo de 2026
Álex Saab

Exfuncionario de Biden Kevin Sullivan responde sobre Alex Saab: "Ahora las condiciones son otras con el presidente Trump"

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Consideró, además, sobre Venezuela que lo más importante es que "siga habiendo esperanza en el pueblo".

Kevin Sullivan, ex subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en el Gobierno de Joe Biden, habló en entrevista en exclusiva sobre el caso de Alex Saab.

Se refirió, entre otros temas, al indulto que en su momento recibió de parte de la administración Biden el presunto testaferro de Maduro.

“Creo que dentro del gobierno previo del presidente Biden el indulto fue parte de una negociación mucho más amplia. No creo que haya sido algo positivo en el sentido de la justicia, sino que fue algo necesario en ese momento para llevar adelante las cosas”, afirmó.

En ese sentido expresó que “ahora estamos en otro momento con el presidente Trump y la nueva relación entre su gobierno y Delcy Rodríguez”.

o

Consideró, además, sobre Venezuela que lo más importante es que siga habiendo esperanza en el pueblo, "que ellos sigan creyendo en esta transición que está en curso".

"Creo que muchos están ansiosos de ver más señales claras y específicas sobre un cronograma de cambios, incluyendo un cronograma electoral, y eso sería parte de mostrar un horizonte esperanzador para el futuro", precisó.

Temas relacionados:

Álex Saab

Joe Biden

Administración Trump

Donald Trump

Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Controversia por firma contratada por EE. UU. para supervisar los ingresos petroleros venezolanos - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Controversia por firma contratada por Estados Unidos para supervisar los ingresos petroleros venezolanos

Comando Sur de EE.UU. comparte impactante video del despliegue militar en el Caribe
Comando Sur

Comando Sur de EE.UU. comparte impactante video del despliegue militar en el Caribe con conteo regresivo que termina con imagen satelital nocturna de Cuba

Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Alex Saab - Fotos AFP
Álex Saab

"No es venezolano": ahora Diosdado Cabello con cinismo niega el estrecho vínculo de Alex Saab con el Régimen de Venezuela

Alex Saab y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Álex Saab

"Los hermanos Rodríguez están dispuestos a lo que sea para salvarse": analista sobre entrega de Alex Saab a los Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Jay Torres en On The Road
On the Road

Jay Torres reveló cómo La Casa de los Famosos Colombia impulsó su carrera y habló de su papel en La Reina del Flow 3

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

José Manuel García Sabino - Foto: redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Denuncian muerte de otro preso político en Venezuela: José Manuel García denunció corrupción del régimen y "apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Foto: EFE
Elecciones en Perú

Fiscalía de Perú solicitó prisión para el candidato de izquierda que competirá contra Keiko Fujimori en segunda vuelta

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz protagonizó un gol polémico en el partido entre Liverpool y el Crystal apalace; hasta le dieron un pelotazo por su acción

Jay Torres en On The Road
On the Road

Jay Torres reveló cómo La Casa de los Famosos Colombia impulsó su carrera y habló de su papel en La Reina del Flow 3

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

José Manuel García Sabino - Foto: redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Denuncian muerte de otro preso político en Venezuela: José Manuel García denunció corrupción del régimen y "apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal"

Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
Medio Oriente

Así fue como la Fuerza Aérea de Israel eliminó a cinco terroristas de Hezbolá: "Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas"

Avión de American Airlines - Foto por Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos
Vuelos

Este es el avión que llegará a Venezuela en el primer vuelo directo desde EE. UU. desde 2019: tiene los colores rojo, blanco y azul

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre