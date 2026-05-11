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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Denuncian muerte de otro preso político en Venezuela: José Manuel García denunció corrupción del régimen y "apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal"

mayo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
José Manuel García Sabino - Foto: redes sociales
José Manuel García Sabino - Foto: redes sociales
Según cifras de organizaciones como Foro Penal, hasta el momento son al menos 20 los presos políticos que han muerto bajo custodia del régimen.

José Manuel García Sabino, exconcejal de Anaco por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien había denunciado corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal, murió mientras permanecía en condición de preso político del régimen, según denunció la ONG Foro Penal, citada por la prensa internacional.

El fallecimiento de García Sabino fue también publicado por el abogado penalista y criminalista Zair Mundaray en su cuenta oficial de X, donde precisó además las razones por las que el exfuncionario terminó siendo detenido de manera arbitraria.

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"Exconcejal de Anaco denunció corrupción en la Alcaldía y Concejo Municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal. Otro crimen de Estado. Se trata de José Manuel García Sabino", informó en primer lugar Mundaray.

"El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto", agregó.

Mundaray instó al Ministerio Público del régimen de Venezuela y cuestionó las acciones que podría emprender ante este suceso el nuevo fiscal general de Decy Rodríguez, Larry Devoe, quien sustituyó a Tarek William Saab en el cargo.

"Esto requiere una investigación urgente por parte del Ministerio Público venezolano, ¿que hará Larry Devoe ante esta muerte en cautiverio?", se preguntó Mundaray en su publicación en X.

Medios de comunicación internacionales como France24 e Infobae, aseguraron que la coordinadora regional de Foro Penal señaló que el cuerpo fue hallado el domingo en Anzoátegui y trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del mismo estado.

García Sabino fue encontrado sin vida por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en Anzoátegui, a aproximadamente 400 kilómetros de Caracas, según la información de Foro Penal recogida por los medios.

Pese a que el traslado hasta Barcelona del cuerpo del exconcejal de 31 años tendría como objetivo determinar oficialmente su muerte, hasta el momento no se ha oficializado la información.

Otro crimen de Estado

Se trata de un hecho que no es aislado en el país venezolano, pues ocurre cuatro días después de que el propio régimen de Venezuela reconociera la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después su fallecimiento y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios, afín al régimen, reveló que Quero Navas falleció el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m. por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar" y trasladado a un hospital de Caracas luego de "presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

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Según cifras de organizaciones como Foro Penal, hasta el momento son al menos 20 los presos políticos que han muerto bajo una arbitraria e inhumana custodia del régimen venezolano, mientras los familiares continúan exigiendo al régimen la liberación de los más de 450 detenidos por motivos políticos.

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