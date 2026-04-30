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Jueves, 30 de abril de 2026
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Medio Oriente

Así fue como la Fuerza Aérea de Israel eliminó a cinco terroristas de Hezbolá: "Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas"

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
La Fuerza Aérea israelí también indicó que junto a las fuerzas de la División 91 atacaron edificios militares de Hezbolá.

La Fuerza Aérea de Israel informó que eliminó a cinco terroristas de la organización terrorista Hezbolá que operaban cerca de las fuerzas de las FDI en el sur del Líbano, en identificación y dirección de las fuerzas de la División 146.

En un comunicado en X, indicó que se trató de violaciones adicionales del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista proiraní, con la que lucha desde comienzos de marzo.

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“Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas a los ciudadanos del Estado de Israel y a las fuerzas de las FDI”, detalló.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha a finales de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Pese un alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, se continuaron algunos ataques.

Recientemente, la Fuerza Aérea israelí también indicó que junto a las fuerzas de la División 91 atacaron edificios militares de Hezbolá desde los cuales operaban terroristas.

Según el informe, las infraestructuras afectadas sirvieron al grupo extremista para promover planes terroristas contra las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel y el Estado de Israel.

“El Ejército de Defensa de Israel continuará actuando con determinación frente a las amenazas contra los civiles del Estado de Israel y las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel, y actúa en conformidad con las directrices del nivel político”, sentenció.

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La Administración del presidente Donald Trump lanzó junto con Israel un ataque el 28 de febrero contra Irán, lo que llevó al régimen islámico a cerrar el estrecho de Ormuz, una situación que ha disparado los precios del petróleo y se ha vuelto el principal tema de disputa.

Ante el bloqueo en el cruce marítimo, Washington respondió con un bloqueo de los puertos iraníes y mantiene tres portaviones desplegados en la región.

Hace unos días, Trump anunció que prorrogó un alto el fuego de dos semanas que se había acordado, en momentos en los que las negociaciones aún no han producido avances.

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