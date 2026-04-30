Este es el avión que llegará a Venezuela en el primer vuelo directo desde EE. UU. desde 2019: tiene los colores rojo, blanco y azul

Este jueves 30 de abril se tiene previsto el primer vuelo comercial directo desde el aeropuerto de Miami (Florida, Estados Unidos) con destino a Caracas (Venezuela), tras siete años de interrupción.

El vuelo será operado por la aerolínea American Airlines, la primera compañía del país norteamericano autorizada a reanudar sus viajes hacia territorio venezolano tras la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019 por el hoy capturado Nicolás Maduro.

Ante eso, la compañía presentó el avión que volará a Venezuela en el primer vuelo directo desde territorio norteamericano.

De acuerdo con una publicación en X, la aerolínea presentó la aeronave en Fort Worth (Texas), un avión especial para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos y que tiene los colores rojo, blanco y azul.

“Todo es más grande en Texas, incluido el orgullo americano. American Airlines presentó hoy en Fort Worth este diseño de pintura rojo, blanco y azul por el 250.º cumpleaños de América (...) Mañana, este mismo avión vuela a Venezuela en el primer vuelo sin escalas desde EE.UU. desde 2019”, dijo Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos, subrayando que es “un tributo de cumpleaños que está haciendo historia.

La compañía aérea norteamericana tiene previsto operar con aviones comerciales “Embraer 175” entre Miami y Caracas mediante su filial Envoy Air.

Inicialmente, habrá un vuelo diario de ida y vuelta, pero está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según detalló la compañía.

La solicitud para redundar las operaciones fue presentada por Envoy Air el 13 de febrero, la cual fue aprobada por el gobierno estadounidense en marzo.

Cabe mencionar que la autorización, que también prevé vuelos a la ciudad de Maracaibo, tiene una duración de dos años.