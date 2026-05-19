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On the Road

Jay Torres reveló cómo La Casa de los Famosos Colombia impulsó su carrera y habló de su papel en La Reina del Flow 3

mayo 19, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Su presencia internacional ha crecido gracias a sus participaciones en proyectos como realities y novelas con gran presencia internacional.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Jay Torres, cantante, modelo y actor puertorriqueño, relató cómo ha construido su carrera artística entre la música y la actuación.

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El artista, conocido por canciones como “Enguayabao”, “Paisita” y “Cintura”, explicó que su presencia internacional ha crecido gracias a sus participaciones en proyectos como “Life Unfiltered” y “La Casa de los Famosos Colombia”.

Sobre esta última experiencia, aseguró que su paso por el reality fue clave para acerca al público a su faceta personal y profesional, ya que "con este proyecto se han enganchado mucho más en la esencia de Jay Torres y se ha ayudado para que vayan a mi plataforma, a la música a los proyectos y me funciono”, afirmó.

Aunque destacó el impacto positivo del programa del programa en su carrera, también reconoció que fue una experiencia exigente. “No me arrepiento, me ha abierto las puertas aquí en Colombia, pero es muy duro, si me vuelven a llamar lo pensaría”, confesó.

A su trayectoria también se suma su participación en La Reina del Flow, una experiencia que describió como desafiante. “Fue un trabajo muy duro, porque tenía mucha carga, mucho peso. Yo estoy con muchos actores de Colombia que son de los mejores, entonces nunca me habían dado un papel así y yo dije: ‘yo no puedo lucir mal’”, relató.

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El puertorriqueño también destacó la preparación del proyecto y aseguró que “no había nadie más estudiado que yo en esa serie”, dijo, en referencia a la disciplina con la que asumió el personaje y el proyecto.

Finalmente, Torres recalcó que uno de sus grandes sueños es actuar en producciones en inglés, un objeto que ya comienza a materializarse con su próxima aparición en la producción internacional denominada “The Raffle”.

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