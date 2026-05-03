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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

mayo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El invitado recalca que la acción ciudadana debe ir acompañada de "instituciones fuertes".

En el contexto de regímenes autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el diálogo sobre democracia y libertad adquiere un matiz urgente.

En las últimas semanas ocurrieron dos eventos que generan análisis en la política mundial, mientras en Barcelona se reunieron líderes de izquierda en el que se pudo observar la escenografía del poder maquillado, guardando silencio ante las injusticias que ocurren en varios regímenes, en Madrid, miles de ciudadanos salieron a saludar a la líder por la democracia, María Corina Machado, bajo el grito por el retorno de la libertad en Venezuela.

En este contexto, el programa Razón de Estado habló con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y político en exilio, para abordar la complejidad de las transiciones democráticas en estos países desde la tribuna.

Para Ledezma, la clave para superar estos regímenes se encuentra en un "pueblo organizado, consciente y resuelto a no entregar su dignidad a cambio de promesas".

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Sin embargo, recalca que la acción ciudadana debe ir acompañada de "instituciones fuertes" que sean demandadas y defendidas por los propios ciudadanos.

Subraya que "la libertad no se mendiga, se construye" y que esta construcción comienza con la ciudadanía decidida a despertar y a exigir sus derechos.

Sobre el liderazgo de María Corina Machado, el entrevistado fue enfático: "El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz, no depende sólo de un sentimiento de carisma, sino de la confianza, del respeto que se ha ganado de la ciudadanía".

El anuncio de María Corina Machado sobre su retorno a Venezuela en las próximas semanas representa, para Ledezma, una demostración de coraje frente a los riesgos que asume.

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"Los mismos que ha corrido desde que inició su lucha política", respondió cuando se le preguntó sobre los peligros que enfrenta la dirigente cuando regrese a Venezuela, donde el régimen sigue a cargo de las instituciones.

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