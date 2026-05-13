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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Elecciones en Perú

Fiscalía de Perú solicitó prisión para el candidato de izquierda que competirá contra Keiko Fujimori en segunda vuelta

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Foto: EFE
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Foto: EFE
En una audiencia programada para el 27 de mayo se determinará si el caso irá a juicio o será desestimado.

El fiscal general de Perú acusó este miércoles al candidato presidencial de izquierda de violaciones a las leyes de financiamiento de campaña y solicitó una pena de prisión de más de cinco años.

Tras la primera vuelta de las elecciones el mes pasado, el aspirante a la presidencia Roberto Sánchez aventaja ligeramente a su rival conservador en la carrera para enfrentarse a la candidata de derecha Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio.

El recuento oficial de votos concluirá esta semana, tras un largo período de incertidumbre en Perú, un país crónicamente inestable políticamente. Ha tenido ocho presidentes en la última década.

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La acusación contra Sánchez alega irregularidades en los informes financieros de su partido político en las elecciones regionales y municipales de 2018 a 2020 en las que participó, según un documento difundido por medios locales.

"Se alega que Roberto Sánchez es responsable de los delitos de hacer declaraciones falsas en un procedimiento administrativo y de falsificar información sobre contribuciones e ingresos de organizaciones políticas", se lee en el comunicado.

La fiscalía solicitó una pena de prisión de cinco años y cuatro meses para el candidato.

El caso fue presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero el poder judicial lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales que lo reformularan.

En una audiencia programada para el 27 de mayo se determinará si el caso irá a juicio o será desestimado.

Supuestamente, Sánchez recibió más de 57.000 dólares en contribuciones no declaradas de miembros para actividades del partido.

"Nunca hubo fraude ni malversación de fondos", dijo Sánchez en una publicación en redes sociales.

"Durante años han intentado difundir una mentira para desacreditarme políticamente. Los tribunales ya han desestimado las acusaciones sobre un supuesto uso personal de los recursos financieros del partido", afirmó.

Con el 99,94 por ciento de los votos escrutados, Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta con el 17,1 por ciento.

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Sánchez tiene el 12 por ciento, y el candidato de derecha Rafael López Aliaga el 11,9 por ciento.

López Aliaga, exalcalde de Lima, ha afirmado repetidamente que las elecciones fueron fraudulentas y ha pedido su anulación.

Las elecciones estuvieron marcadas por retrasos en la entrega del material electoral en Lima, lo que obligó a las autoridades a reabrir algunos colegios electorales al día siguiente.

No obstante, la misión de observación electoral de la Unión Europea dio el visto bueno a las elecciones.

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