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Sábado, 25 de abril de 2026
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Daniel Muñoz

Daniel Muñoz protagonizó un gol polémico en el partido entre Liverpool y el Crystal apalace; hasta le dieron un pelotazo por su acción

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Todo se desató porque el lateral de la selección Colombia aprovechó que el arquero del Liverpool no se repuso y el juez no detuvo el partido.

El Liverpool aprovechó la derrota del Aston Villa y subió al cuarto lugar de la Premier League luego de ganarle 3-1 al Liverpool que tuvo como protagonista al colombiano Daniel Muñoz, quien fue el que marcó el descuento, pero lo hizo en una jugada mal vista por los aficionados en Anfield.

Alexander Isak abrió el marcador al minuto 35 tras parar un remate de su compañero, el argentino Mac Allister, descolocando a la defensa y al arquero, y de media volea la mandó a guardar. El segundo llegó cinco minutos después por intermedio del escocés Robertson.

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Así se fue la primera mitad, con un Liverpool arriba y un Crystal Palace que no encontraba el camino. Sin embargo, en el segundo tiempo llegó el descuento por intermedio del colombiano Muñoz, pero se ganó el abucheo del público.

Minuto 71, atacaba el Crystal Palace y en unpase a lo profundo, Ismaïla Sarr quedó solo frente al arquero Woodman, quien salió al achique y ganó el duelo, pero con tan mala fortuna que golpeó su rodilla contra el piso y pidió que se detuviera el juego.

Sin embargo, el juez no detuvo el partido porque no fue falta y los jugadores del Liverpool se quedaron pasivos esperando que el colombiano botará el balón como gesto de Fair Play, pero no fue así, Muñoz remató con el arco solo para el descuento del Crystal Palace, lo que desató la silbatina del público.

El enojo de los hinchas del Liverpool no quedó solo en chiflar al cafetero, tras reiniciar el partido por la anotación hubo un saque de meta que Muñoz fue a cobrar y desde la tribuna le lanzaron una pelota que impactó al colombiano en la cabeza.

La jugada dio de qué hablar pronto en redes sociales y las opiniones están divididas entre quienes dicen que le faltó conciencia al colombiano y colegaje con su compañero, y quienes señalan que hizo lo que tenía que hacer, pues la pelota siempre estuvo en juego y él debe pensar en su equipo.

Tras la polémica, en el tiempo de adición el alemán Florian Wirtz puso el tercero para el Liverpool que fue un verdadero golazo, pues tras un saque de banda, el argentino Mac Allister se la bajó y el exBayer Leverkúsen la puso al ángulo con derechazo indetenible.

Ahora Liverpool se acomoda cuarto con los mismos puntos del Aston Villa, pero mejor diferencia de gol, y el Crystal Palace se queda en el puesto 13 de le Premier lejos de los puestos de competencias europeas, por lo que su esperanza es la Conference League, donde está en semifinal y se medirá ante el Sharkhtar Donetsk.

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