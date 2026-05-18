"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó en abril 1.133 protestas, denuncias y expresiones críticas en medio de un contexto donde la tiranía de La Habana ha intensificado la represión.

Según el informe mensual de esta ONG, las manifestaciones reflejan el descontento de la población en rubros como servicios básicos, con 153 protestas por el acceso limitado a estos, junto a los constantes apagones y la crisis eléctrica.

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130 actos en las calles se derivaron también por la crisis alimentaria y el recorte de la canasta básica subsidiada.

El informe también advirtió del aumento de la inseguridad ciudadana, que pasó de la quinta a la segunda categoría más reportada con 185 incidentes, que incluyeron 41 muertes violentas.

Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, habló en La Tarde de NTN24 sobre estas cifras, que reflejan el agravamiento de la violencia criminal en la isla.

"La rebelión de las personas va incluso más allá de saber que pueden tomar represalias bastante graves con ellos, de años de prisión. (…) En marzo hubo 54 protestas de calle de acuerdo con las cuentas de nosotros, verificadas con video", contó Cartaya.

En esas manifestaciones, los ciudadanos "incendiaban los basureros, gritaba libertad, tocaba calderos, etcétera". "Y hubo 70 grafitis, que lo normal era que hubiera unos 10 grafitis en el mes. Hubo 70 grafitis, algunos de ellos, por cierto, diciendo viva Trump y viva Marco Rubio'", relató.

"Creo sencillamente que la gente no puede más, no puede más porque es demasiado. No pueden alimentarse bien: un cartón de huevos cuesta en este momento 3mil pesos, que eso es lo que gana un pensionado cubano. No hay electricidad la mayor parte de las veces", lamentó.