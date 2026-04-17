"Es una falta de respeto a los venezolanos, María Corina Machado es la líder fundamental de Venezuela": José Amalio Graterol critica polémica propuesta de Petro

La líder democrática venezolana María Corina Machado continúa su intensa agenda en Madrid, donde ha recibido el respaldo de las principales figuras de la oposición española, mientras el gobierno de Pedro Sánchez mantiene distancia con la dirigente recientemente galardonada con un premio internacional. Durante su visita a la capital española, Machado se reunió con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, quien aprovechó el encuentro para criticar el polémico recibimiento que el exministro José Luis Ábalos brindó a Delcy Rodríguez.

"El sitio de España es con la libertad, con la luz, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", declaró Feijóo textualmente. La dirigente venezolana también mantuvo una reunión ampliada con Santiago Abascal, líder de Vox, en la Fundación Disenso.

José Amalio Graterol, coordinador de asuntos políticos de Vente Venezuela en Estados Unidos, destacó la relevancia de esta visita: "María Corina ha sido la única líder político que le ha dicho al país que hay que unir a los venezolanos que están dentro y los que están fuera".

Graterol subrayó que cada actividad de Machado en el exterior está "dirigida y destinada a la libertad del país". Uno de los momentos destacados de la agenda será la entrega de la llave de oro de Madrid por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida, un reconocimiento que tradicionalmente se otorga a jefes de Estado.

Sobre la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de una cobernanza entre chavismo y oposición para una transición en Venezuela antes de elecciones, Graterol fue enfático en calificarla de “infantil”. “Son propuestas infantiles donde se le falta el respeto al pueblo venezolano”, indicó.

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“Es una falta de respeto a los venezolanos, María Corina Machado es la líder fundamental de Venezuela”, subrayó.