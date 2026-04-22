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Robots

Robot de Ping-Pong hace historia al vencer a jugadores humanos de alto nivel: "se podrían aplicar técnicas similares a otras áreas"

abril 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Robot ping-pong - Foto AFP de referencia
Robot ping-pong - Foto AFP de referencia
El objetivo del proyecto no era solo competir en tenis de mesa, sino también comprender cómo los robots pueden percibir, planificar y actuar con la velocidad y precisión humanas en entornos dinámicos.

Un robot autónomo de ping-pong llamado Ace ha logrado un hito para la IA y la robótica en Tokio al competir contra jugadores humanos de alto nivel en tenis de mesa y, en ocasiones, derrotarlos, una hazaña que podría presagiar una serie de otras aplicaciones para robots igualmente hábiles.

Ace, creado por la división de investigación de IA de la compañía japonesa Sony, es el primer robot en alcanzar un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo, que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa, según declaró el líder del proyecto.

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Ace lo logró mediante la percepción de alta velocidad, el control basado en Inteligencia Artificial (IA) y un sistema robótico de última generación.

Cabe resaltar que desde 1983 han existido diversos robots que juegan al ping-pong, pero hasta ahora no habían podido competir con jugadores humanos de gran nivel.

Ace cambió eso gracias a sus actuaciones contra jugadores profesionales y de élite en partidos que siguieron las reglas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, el organismo rector de este deporte, y que fueron arbitrados por jueces autorizados.

"A diferencia de los videojuegos, donde los sistemas de IA anteriores superan a los expertos humanos, los deportes físicos y en tiempo real, como el tenis de mesa, siguen siendo un gran desafío abierto debido a sus requisitos de interacciones rápidas, precisas y adversarias cerca de obstáculos y al límite del tiempo de reacción humano", dijo Peter Dürr, director de Sony AI Zurich y líder del proyecto Ace de Sony AI.

Según Dürr, el objetivo del proyecto no era solo competir en tenis de mesa, sino también comprender cómo los robots pueden percibir, planificar y actuar con la velocidad y precisión humanas en entornos dinámicos.

"El éxito de Ace, con su sistema de percepción y su algoritmo de control basado en el aprendizaje, sugiere que se podrían aplicar técnicas similares a otras áreas que requieren un control rápido y en tiempo real e interacción humana, como la robótica de fabricación y de servicios, así como aplicaciones en ámbitos deportivos, de entretenimiento y de seguridad crítica", dijo Dürr, autor principal del estudio que describe los logros de Ace, publicado el miércoles en la revista Nature.

En los partidos detallados en el estudio, Ace ganó tres de cinco encuentros contra jugadores de élite en abril de 2025 y perdió dos contra jugadores profesionales, el máximo nivel de habilidad en este deporte.

Sony AI afirmó que, desde entonces, Ace venció a jugadores profesionales en diciembre de 2025 y el mes pasado.

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Empresas de todo el mundo están logrando avances con la robótica. El domingo, por ejemplo, los robots superaron a corredores humanos en una media maratón en Pekín.

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