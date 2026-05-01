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Fue capturada en Venezuela la suegra de la exreina mexicana Carolina Flores, quien es acusada de haberla asesinado

mayo 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Erika María "N", presunta responsable del asesinato de la exreina Carolina Flores - Fotos: X @FiscaliaCDMX y redes sociales
Erika María "N", presunta responsable del asesinato de la exreina Carolina Flores - Fotos: X @FiscaliaCDMX y redes sociales
De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue capturada gracias a un trabajo coordinado, luego de que se emitiera una circular roja de Interpol.

La justicia de México informó que en las últimas horas lograron dar con el paradero y detención de la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, de 27 años, que fue asesinada a tiros el pasado 15 de abril en su vivienda en Polanco.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mujer identificada como Erika María “N”, quien es acusada como la presunta responsable del feminicidio de Flores, fue capturada en territorio venezolano, gracias al coordinado con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, luego de que se emitió una circular roja de Interpol.

La Fiscalía de CDMX, indicó por medio de sus redes sociales que, tras la recopilación de pruebas, el pasado 17 de abril, luego de recibir la denuncia de este caso, un juez emitió la orden de aprehensión hacia la suegra de la joven modelo.

“Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla”, señaló.

De igual manera, dejaron claro, Erika María “N”, se encuentra detenida y bajo la custodia de las autoridades policiales de Venezuela, mientras se adelantan las “gestiones necesarias para formalizar su extradición a México”.

Este acto violento contra Carolina Flores catalogado como feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ocurrió en la vivienda de la exreina, en la colonia de Polanco, donde la joven fue encontrada sin vida y con varios impactos de arma de fuego en su cabeza, de acuerdo con la información compartida mediante los informes preliminares.

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Desde el comienzo de las investigaciones, las miradas se centraron en la suegra de Flores, identificada, como Erika María "N", luego de que su mismo hijo llamado Alejandro la acusara como presunta autora material del crimen.

Acusación que horas más tarde cogería fuerza, luego de que circulara un video en el que se ven los últimos instantes de vida de Carolina, quien se dirige a un cuarto, al que la sigue su suegra, quien posteriormente detona varios disparos según el registro.

Carolina Flores de 27 años, era originaria de Baja California y en el año 2017, había sido coronada como Miss Teen Universe.

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