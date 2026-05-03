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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Nicolás Maduro Guerra

“Nicolacito por los menos tu papá tiene el privilegio de comunicarse contigo, nosotros no la tuvimos”: ex preso político venezolano

mayo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El hijo del dictador Maduro dijo en una entrevista que su padre pasa los días en la cárcel leyendo la biblia y que le conceden 510 minutos al mes para poder tener conversaciones hacia el exterior.

Se cumplen cuatro meses del operativo militar de Estados Unidos en Caracas, en el que fue capturado Nicolás Maduro, actualmente procesado en Nueva York por narcoterrorismo. En una entrevista con un diario español, el hijo de Maduro asegura que su padre pasa sus días en prisión leyendo libros y aprendiéndose de memoria la biblia.

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Pedro Andrade, expreso político venezolano, activista y dirigente social, habló en La Tarde de NTN24 acerca de lo dicho por ‘Nicolacito’ en la entrevista y le recordó que los presos políticos en Venezuela no tienen contacto con sus familiares por órdenes del régimen.

Alégrate Nicolacito que tu papá tiene un privilegio, por lo menos las autoridades de ese país le permiten tener comunicación con sus familiares, contigo que eres su hijo, con nosotros no pasó eso, el régimen trató de desaparecernos, nuestros familiares se sentían angustiados por no saber de nosotros”, dijo el invitado.

Es bueno que se centre en la biblia y en buscar de Dios para ver si obtiene el perdón de tanto pecado, tantos atropellos y tanta maldad que cometió en este país, al igual que Delcy Rodríguez, ella también hace parte de esta estructura represiva”, complementó.

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