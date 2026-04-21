Trump extiende el alto al fuego pero mantiene el bloqueo naval a puertos de Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que extiende un alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, pero que mantiene el bloqueo naval en los puertos de Irán.

El presidente afirmó que ante rupturas de conversaciones como resultado de luchas internas iraníes, los líderes paquistaníes le habían pedido que prorrogue la tregua.

A través de la red Truth Social el mandatario escribió que “basándonos en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, lo cual no es inesperado, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán”.

Mencionó que el alto al fuego se dará hasta que en Irán “sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, mencionó Trump. Sin embargo, el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz seguirá vigente.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan listas y capacitadas, y, por consiguiente, extenderé el alto al fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra”, concluyó.

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La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que se creyera que estaba a punto de expirar. También ocurrió cuando la Casa Blanca anunció que el vicepresidente JD Vance no iría a Pakistán para lo que se esperaba fuera una segunda ronda de conversaciones de paz.