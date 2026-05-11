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Madres

Mes de las madres: así es como todavía puede celebrar la importante fecha con planes fuera de lo convencional en Colombia

mayo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Día de las Madres - Foto Canva
Día de las Madres - Foto Canva
El ejercicio, la diversión y el cuidado personal son detalles que, aunque frecuentes, no suelen ser prioridad a la hora de tener un detalle por estas fechas.

Pese a que este domingo 10 de mayo se celebró a nivel internacional el Día de las Madres —una de las fechas especiales más famosas a nivel global que rinde homenaje a la figura maternal— muchos colombianos continúan celebrándolo durante todo el mes.

Planes como desayunar, almorzar o cenar suelen ser los más comunes por estas fechas, así como tener detalles que incluyen todo tipo de flores o arreglos similares.

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Aunque se trata de opciones que tienen un alto significado para las madres latinoamericanas y representan el amor que homenajea la fecha, existen otras actividades fuera de las convencionales que pueden realizarse luego de los festejos de tradición.

Ejercicio

Planes realizados en beneficio de la salud resultan ser una opción viable cuando se trata de buscar el bienestar de las madres.

En ese sentido, visitar varios centros deportivos o parques se convierten en una solución práctica para celebrar la fecha.

En Colombia, por ejemplo, existen centros deportivos y recreativos como los de Compensar, con una amplia variedad de actividades, o el de Decathlon, que abrió su primer parque de experiencias en Latinoamérica en enero.

Compensar, por ejemplo y apropósito de la celebración, lleva a cabo una iniciativa con la que las madres pueden facilitar el ahorro en gastos prioritarios del hogar como alimentación, salud, educación, entretenimiento y bienestar, lo que promueve decisiones de consumo más inteligentes.

A marzo de 2026, el programa Privilegios Compensar generó más de 29.500 millones de pesos colombianos en ahorros para 672.974 afiliados, de los cuales el 82% pertenece a familias de categorías A y B, con un alto impacto en los segmentos que tienen ingresos menores a 4 salarios mínimos.

Decathlon Play, por su parte, es un espacio gratuito con registro previo de 5.000 metros cuadrados que reúne áreas destinadas a la práctica de actividad física con una oferta gastronómica y diferentes espacios de encuentro para disfrutar de la celebración.

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Además, la empresa ha mostrado su interés por el bienestar de las madres. "Estamos viendo un cambio muy poderoso. Las mamás ya no entrenan para 'recuperar la figura', sino para ganar vitalidad", dijo la compañía en un comunicado.

Diversión

Además de visitar parques naturales de la ciudad con la intención de pensar en la salud de las madres y su bienestar general, está demostrado científicamente que la adrenalina también contribuye física y mentalmente.

Por eso, una de las actividades poco convencionales que se pueden realizar en familia es visitar uno de los parques de atracciones extremas más importantes de Sudamérica: Salitre Mágico.

En el parque, cabe resaltar, el 10,3% del total de colaboradores corresponde a madres, mientras que el 22,6% de las mujeres que hacen parte del equipo también cumplen este rol.

Asimismo, actividades como el cine también generan adrenalina y contribuyen a reducir el estrés.

A propósito del mes de la madre, 'Andariega', el largometraje documental dirigido por Raúl Soto Rodríguez y producido por Yira Plaza O'Byrne, se estrenará el próximo 21 de mayo.

La película sigue a María Yesenia Herrera Benítez, conocida como 'Chena', una joven madre campesina de 26 años que, como miles de trabajadores rurales, recorre el país recolectando café en busca de sustento y autonomía.

Maquillaje

El cuidado personal y la comodidad por sentirse bien son otros factores importantes para las madres que, aunque frecuentes, no suelen ser prioridad a la hora de tener un detalle por estas fechas.

La empresa M·A·C Cosmetics está ofertando para madres e hijas una clase personalizada en tienda, donde ambas serán maquilladas por un artista profesional de la empresa.

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Durante la experiencia ambas podrán descubrir técnicas, productos y consejos de expertos adaptados a su estilo.

Se trata de un espacio pensado para conectar, disfrutar y crear recuerdos memorables entre madre e hija alrededor de la belleza.

El paquete tiene un valor: $200.000 que será 100% redimible en productos de la marca e incluye la asesoría personalizada, la aplicación de maquillaje y una guía paso a paso.

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