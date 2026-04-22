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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump atribuye extensión de la tregua con Irán a un pedido de Pakistán y asegura que el régimen está "colapsando financieramente"

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Irán no ha confirmado de inmediato una prolongación del alto al fuego, y un barco portacontenedores fue alcanzado el miércoles por disparos iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió indefinidamente el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Asimismo, el mandatario afirmó que la república islámica está "colapsando" por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Irán no ha confirmado de inmediato una prolongación del alto al fuego, y un barco portacontenedores fue alcanzado el miércoles por disparos iraníes frente a las costas de Omán.

Además un carguero que salía de Irán quedó inmovilizado por disparos, añadió la fuente, sin dar cuenta de daños ni heridos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que arrancó el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

Pese a las declaraciones de Trump, el ministro iraní de Agricultura, Gholamreza Nouri, afirmó que el bloqueo naval estadounidense no ha afectado la capacidad del país para suministrar productos básicos y alimentos.

"Alrededor del 85% de los productos agrícolas y de primera necesidad se producen en el país, por lo que la seguridad alimentaria nacional está garantizada", añadió.

Trump atribuyó su decisión de extender la tregua a una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al "fracturado" gobierno iraní que elabore una propuesta para poner fin al conflicto.

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"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra", anunció.

Trump mencionó en un mensaje en su red Truth Social divisiones en la cúpula del poder iraní, y estimó que "Irán está colapsando" a causa del bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

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