NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Sismo

Fuerte sismo de 6,1 sacudió a Turquía y dejó estructuras dañadas; hay viviendas colapsadas

agosto 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Sismo (Canva)
El movimiento telúrico se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna.

Un sismo de magnitud 6,1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).

El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.

Noticia en desarrollo.

