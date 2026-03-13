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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump agregó que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el. régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hace pocos minutos que su Ejército llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní que llamó "la joya de la corona del régimen".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos MILITARES de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg", dijo en su red social Truth.

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Y agregó que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el. régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás, pero, por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión". señaló.

"Durante mi primer mandato, y en la actualidad, he reconstruido nuestras Fuerzas Armadas para convertirlas, con diferencia, en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo. Irán NO tiene capacidad para defender nada de lo que queramos atacar", mencionó.

Posteriormente, reiteró su intención de que Irán no posea un arma nuclear, principal argumento por el que Estados Unidos atacó al país de Medio Oriente.

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"¡No hay nada que puedan hacer al respecto! Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio o, de hecho, al mundo", agregó.

Asimismo, señaló que "el ejército de Irán, y todos los demás implicados en este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, que no es mucho".

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