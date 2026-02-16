NTN24
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 estuvo en el lugar, donde también se hizo presente Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

La protesta de los familiares de presos políticos en Venezuela alcanza un punto crítico. A las 11 de la mañana de este lunes 16 de febrero, completaron 53 horas en huelga de hambre frente al centro de detención Zona 7 de Boleíta, en Caracas, acompañando así a sus seres queridos que iniciaron esta medida dentro del recinto desde el viernes al mediodía.

La situación anímica y de salud física de los manifestantes, principalmente mujeres y madres de familia, se encuentra al límite. NTN24 estuvo en el lugar y pudo constatar que están en una situación de desgaste físico, de incertidumbre, pero al mismo tiempo de resistencia.

Jessi Orozco, una de las manifestantes, confirmó que tres personas han presentado descompensaciones. "Hay una que está ameritando ambulancia porque está presentando dolor fuerte en el pecho", declaró.

Además, denunció que los presos políticos dentro del centro penitenciario "están también con ciertas condiciones de salud bastante deplorables y necesitan urgentemente atención médica".

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, se hizo presente en el lugar junto a su equipo. La organización todavía registra "más de 600 personas" como presos políticos, a pesar de que "se han excarcelado 444 ciudadanos desde el 8 de enero de este año".

Romero también reveló que hay casos que no estaban registrados previamente. "Hay otros que, por circunstancias incluso de que los familiares, por temor, no lo habían denunciado, lo están denunciando", explicó.

El abogado añadió que "todavía hay personas que se desconoce su paradero, que por lo menos 50 personas que hemos tenido, que estamos registrando nosotros, que no conocemos su paradero".

Además de la huelga de hambre, la vigilia permanente en el lugar lleva casi 40 días, y los manifestantes exigen la libertad inmediata de los detenidos, con o sin la amnistía cuyo trámite ha sido aplazado en dos ocasiones.

A pesar del desgaste físico, los familiares aseguran que permanecerán en el lugar hasta obtener el regreso de todos los presos políticos.

