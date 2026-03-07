En medio de cumbre "Escudo de las Américas", Trump anuncia nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental

En medio de la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida con líderes latinoamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que azotan nuestra región. Hay muchos. Una de las cosas de las que hablamos entre bastidores es que ustedes hablarían del crimen, de los cárteles, y nosotros los estamos acabando. Donde podamos, vamos a actuar con más dureza", afirmó Trump en la cumbre, en la que no estuvieron los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum, de México; y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

El anuncio del líder republicano se da mientras continúan los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan drogas en el Caribe y en el Pacífico Oriental, situación a la que se refirió en medio de su pronunciamiento.

"Lo que hacíamos con los barcos que llegaban, los barcos, ya no hay mucha gente que llegue en barco. Hemos acabado con las drogas que llegaban por mar. Las drogas que llegan por agua han descendido un 96 %. Estamos tratando de averiguar quiénes son el otro 4 %, porque creo que son las personas más valientes del mundo. O eso, o no ven la televisión, ¿verdad? O son muy valientes o no la ven", bromeó Trump.

Asimismo, sus declaraciones se conocen un día después de que el Comando Sur informara sobre un ataque contra un campamento de las disidencias de las Farc en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia.

"Llamamos a esta alianza militar la 'Coalición Antinarco de Estados Unidos'. Y eso es lo que se necesita. Hay cárteles. Parecen crecer en esta región a un ritmo increíblemente rápido. Tiene que ver con las drogas, en gran medida", agregó el mandatario en la cumbre.

El presidente Trump destacó además el trabajo del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. "Pete, eres fantástico. Estás haciendo un gran trabajo. Estamos orgullosos de ti", mencionó.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario del país norteamericano, "representantes de 17 naciones diferentes se unieron formalmente a esta nueva alianza", aunque no especificó cuáles.

"El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir los siniestros cárteles y las redes terroristas. Nos desharemos de ellos", precisó.

Trump, cabe resaltar, aseguró a finales de mes durante su 'Discurso sobre el Estado de la Unión' ante el congreso que los servicios de inteligencia de Estados Unidos jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio 'El Mencho'.

Estados Unidos ha jugado un papel clave en la lucha contra la droga en el hemisferio occidental y el 3 de enero capturó durante un operativo militar en Caracas a Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.