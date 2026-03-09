NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump "no está contento" con el nombramiento del hijo de Jamenei como nuevo líder del régimen de Irán

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes al diario New York Post que "no está contento" con el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei para sustituir a su padre asesinado como líder supremo del régimen de Irán.

"No estoy contento con él", dijo Trump al Post desde su club de golf Doral, cerca de Miami, cuando le preguntaron por sus planes respecto al nuevo ayatolá supremo.

Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la tiranía en Irán el 28 de febrero.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indicó la Asamblea de Expertos del país islámico.

Posteriormente, Donald Trump advirtió que el nuevo líder supremo del régimen "no durará mucho" sin su aprobación, pues las autoridades iraníes ya habían dicho que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jamenei.

Jamenei, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.

Donald Trump

Irán

Régimen

Ataque

Muerto

