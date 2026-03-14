NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El coordinador nacional del partido visitó Vargas y confirmó reorganización de estructuras en distintos estados tras siete meses de persecución del régimen.

Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, confirmó que el partido político de María Corina Machado ha iniciado un proceso de reorganización pública tras meses operando en la clandestinidad por la represión del régimen venezolano.

El dirigente, excarcelado el pasado 8 de febrero, realizó su primera visita al estado Vargas donde los miembros del equipo también abandonaron formalmente la clandestinidad.

"El Partido Vente Venezuela y sus aliados están saliendo de la clandestinidad. Están saliendo en ese propósito y en esa convicción firme de lucha precisamente para nosotros seguir abonando hacia el camino de la libertad", afirmó Alviarez durante una entrevista en NTN24.

o

Alviarez reportó reuniones exitosas con estructuras partidarias en varios estados venezolanos, incluyendo Lara, Yaracuy, Caracas, Zulia, Táchira, Carabobo y Miranda.

"Ha sido maravilloso. Es la muestra fehaciente de que esta ciudadanía y este pueblo venezolano no se rinde hasta lograr lo que tanto deseamos, que es la libertad", señaló.

El dirigente cuestionó la aplicación selectiva de la ley de amnistía, destacando el caso de Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, a quien un tribunal venezolano negó la solicitud de amnistía pese a encontrarse bajo arresto domiciliario.

"La ley de amnistía sirve para ellos y no para otros", denunció Alviarez, señalando que más de 80 personas permanecen en el Helicoide con "procedimientos viciados" que superan el 70%.

Sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela, Alviarez expresó confianza: "No tengo duda que María Corina va a estar de nuevo en su país. María Corina tiene una virtud. Lo que dice, lo que piensa, lo dice y lo que dice lo hace".

Temas relacionados:

Venezuela

María Corina Machado

Vente Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump (AFP)
Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Linda Villarraga en On The Roa
On the Road

Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

Más de Actualidad

Ver más
Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Lingotes de Oro - Canva
Exportación

El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Ursula von der Leyen | Foto EFE
Europa

Ursula von der Leyen afirmó que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anuncia 200 millones de euros para impulsarla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Deportista olímpico ucraniano fue descalificado de los Juegos de Invierno por negarse a renunciar a su casco que rinde homenaje a los deportistas que murieron en la invasión rusa

Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Lingotes de Oro - Canva
Exportación

El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Ursula von der Leyen | Foto EFE
Europa

Ursula von der Leyen afirmó que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anuncia 200 millones de euros para impulsarla

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Familia de Nahuel Gallo pide su liberación - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano habló por primera vez con su esposa: "Le permitieron la llamada después de 445 días aislado"

Erupción de volcán en Colombia - Foto: Captura de video
Erupción

Volcán hace erupción en la región colombiana de Antioquia: autoridades evacúan viviendas y cierran vía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre