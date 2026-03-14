"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, confirmó que el partido político de María Corina Machado ha iniciado un proceso de reorganización pública tras meses operando en la clandestinidad por la represión del régimen venezolano.

El dirigente, excarcelado el pasado 8 de febrero, realizó su primera visita al estado Vargas donde los miembros del equipo también abandonaron formalmente la clandestinidad.

"El Partido Vente Venezuela y sus aliados están saliendo de la clandestinidad. Están saliendo en ese propósito y en esa convicción firme de lucha precisamente para nosotros seguir abonando hacia el camino de la libertad", afirmó Alviarez durante una entrevista en NTN24.

Alviarez reportó reuniones exitosas con estructuras partidarias en varios estados venezolanos, incluyendo Lara, Yaracuy, Caracas, Zulia, Táchira, Carabobo y Miranda.

"Ha sido maravilloso. Es la muestra fehaciente de que esta ciudadanía y este pueblo venezolano no se rinde hasta lograr lo que tanto deseamos, que es la libertad", señaló.

El dirigente cuestionó la aplicación selectiva de la ley de amnistía, destacando el caso de Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, a quien un tribunal venezolano negó la solicitud de amnistía pese a encontrarse bajo arresto domiciliario.

"La ley de amnistía sirve para ellos y no para otros", denunció Alviarez, señalando que más de 80 personas permanecen en el Helicoide con "procedimientos viciados" que superan el 70%.

Sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela, Alviarez expresó confianza: "No tengo duda que María Corina va a estar de nuevo en su país. María Corina tiene una virtud. Lo que dice, lo que piensa, lo dice y lo que dice lo hace".