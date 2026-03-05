NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Buques iraníes

Estados Unidos publica imágenes de su ataque a un portadrones iraní: van más de 30 buques del régimen hundidos

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque a un buque | Foto: Comando Central de Estados Unidos-AFP
El pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos junto con Israel lanzaron unos ataques contra el régimen de Irán, que dejó como resultado la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Este jueves, el jefe del Comando Central de Estados Unidos reveló que hasta la fecha, la unión americana ha hundido más de 30 buques iraníes en medio de la creciente tensión tras los ataques contra el régimen.

Todo esto mientras los ataques con misiles balísticos y drones de la las fuerzas de Irán han disminuido considerablemente desde el inicio de la ofensiva contra el régimen que empezó el pasado sábado.

De acuerdo con lo expresado por el almirante Brad Cooper durante una rueda de prensa "ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas".

Según Cooper, Estados Unidos ha golpeado "un buque portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, está en llamas".

Además, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas norteamericanas en Oriente Medio señaló que los ataques con misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes han "disminuido un 90% desde el primer día. Los ataques con drones han disminuido un 83%".

Tras esto, Teherán ha respondido con una oleadas de drones y misiles contra otros países de la región.

Destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán y su armada son dos de los principales objetivos esgrimidos por Washington en la operación contra Irán, a la que Estados Unidos bautizó como "Furia Épica".

