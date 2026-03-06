"La administración Trump no confía en la capacidad de Cuba para un gobierno de transición": Juan Antonio Blanco, experto en relaciones Cuba - EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el régimen de Cuba podría colapsar pronto y aseguró que las autoridades de la isla están interesadas en negociar con Washington.

El ejecutivo destacó los avances militares de su segundo mandato, sostuvo que “Cuba también caerá” y señaló que el país caribeño desea llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Sobre este tema, Juan Antonio Blanco, experto en relaciones Cuba - EE. UU., dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

“La administración Trump no confía en la capacidad de Cuba para un gobierno de transición”, dijo el entrevistado en el canal de las Américas.

“Los cubanos saben que su gobierno (régimen de Díaz-Canel), no tiene armas contra Estados Unidos, sino contra su propio pueblo”, adicionó.

Trump explicó que planea encargar al secretario de Estado, Marco Rubio, la gestión de las conversaciones para evaluar posibles resultados.

Dijo además que, tras más de cinco décadas de gobierno comunista desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, considera que la isla “está lista” para un cambio.