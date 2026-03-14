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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Según la agencia de noticias Bloomberg, esto está dentro de las prioridades de Delcy Rodríguez, líder encargada de la dictadura.

La extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a Estados Unidos estaría entre las prioridades de la encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez, bajo vigilancia de Washington.

Según la agencia de noticias Bloomberg, Caracas estaría estudiando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Saab y entregarlo a la justicia de Estados Unidos.

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Y es que entre los objetivos de Washington está que Saab testifique en el caso contra Maduro, detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York.

El aliado de Maduro enfrenta un proceso judicial por cargos que podrían incluir lavado de dinero, además, en Miami, fiscales tienen una nueva acusación de un gran jurado contra Saab como preparación para una posible entrega a las autoridades del país, aunque dicho proceso no está claro.

Saab ha sido investigado anteriormente por su manejo de los ingresos de un programa gubernamental venezolano de alimentos por petróleo y fue detenido a principios de febrero poco después de ser removido de su cargo como ministro de industria, algunas versiones indican que está detenido en El Helicoide, en Caracas.

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