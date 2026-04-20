Estados Unidos impone restricción de visado para más de 70 “familiares y asociados” del Cartel de Sinaloa

Este lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se impondrá restricción en el visado de familiares, socios comerciales o personales que tengan vínculo con el Cartel de Sinaloa, catalogado como un grupo narcoterrorista.

Por medio de un comunicado, Rubio indicó que esta medida se encuentra dentro de los objetivos del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales que operan en el hemisferio.

“El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al cártel de Sinaloa”, se expresa en el oficio.

De acuerdo con Marco Rubio, esta medida se encuentra sancionada “en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas (OE 14059)”.

VEA TAMBIÉN Nueva masacre en Ecuador durante el fin de semana deja 11 muertos, entre ellos un niño o

Según el secretario de Estado de la nación norteamericana, por medio de estas acciones la administración del presidente Trump busca “proteger” a su país de una organización terrorista que se dedica al tráfico de “fentanilo”, una sustancia que el mandatario norteamericano ha catalogado como “un arma de destrucción masiva” que “junto a otras drogas” afecta la vida de sus ciudadanos.

“La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo impedirá su entrada al país, sino que también disuadirá la continuación de sus actividades ilícitas”, sentenció el Departamento de Estado.

Cabe resaltar que, en el año 2025, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, designó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista internacional, junto a otras organizaciones internacionales dedicadas a la producción y comercialización del narcotráfico, como los carteles Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Unidos y La Nueva Familia Michoacana, de México; Tren de Aragua, de Venezuela, y a la Mara Salvatrucha, de El Salvador.