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Martes, 21 de abril de 2026
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crisis energética

"El problema no es técnico, es institucional": ingeniero civil José María De Viana sobre crisis energética al interior de Venezuela

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo que "cuando se va la luz en la madrugada" ella "tampoco duerme".

El ingeniero civil José María De Viana habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la crisis energética al interior de Venezuela.

"El problema no es técnico, es institucional. Para reconstruir los servicios públicos es fundamental la transparencia", dijo el entrevistado.

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Sobre los apagones, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió durante un discurso político.

La sucesora de Maduro brindó declaraciones respecto a la grave situación que viven miles de venezolanos en varias partes del país por la crisis eléctrica, como es el caso del estado de Zulia, uno de los más perjudicados.

En un intento de lavarle la cara a la dictadura, Rodríguez justificó: "Sé lo que les ha aquejado. Cuando aquí se va la luz en la madrugada yo tampoco duermo".

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“Ahí están mis conversaciones con el gobernador (…) Sé lo que está pasando en la planta termoeléctrica Termozulia, en la TZ1, en la TZ7, sé lo que está pasando en Ramón Laguna. No estoy ajena a la situación", añadió.

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Para nadie es un secreto que la crisis energética en Venezuela se debe principalmente a la desinversión crónica, falta de mantenimiento en la infraestructura de generación y transmisión, y una mala administración.

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