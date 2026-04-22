NTN24
Miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026
Estados Unidos

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EE.UU. en Chihuahua, dice Casa Blanca

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
La presencia de los agentes se conoció después de que ambos murieran en un accidente de tránsito en este estado, fronterizo con Estados Unidos.

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia de los agentes se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de tránsito en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que esos dos agentes estuvieran en la zona.

o

"Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico" en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

"Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación", añadió.

El embajador de EE. UU. en México, Ronald D. Johnson, presentó el domingo a ambos agentes como personal de la legación, en un mensaje en la red X.

Sheinbaum aseguró ante la prensa que la participación de esos dos agentes de la embajada contravenía la ley de seguridad nacional.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Agentes

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

México | Foto EFE
México

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba
Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Más de Actualidad

Ver más
Acceso a Internet en Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Estados Unidos pidió en conversaciones con el régimen cubano llevar Internet a la isla a través de empresa de Elon Musk

El ayatolá Alí Jamenei - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lesión del árbitro Facundo Tello | Foto: AFP
Árbitros

Una imagen poco vista: reconocido árbitro se lesionó y salió entre lágrimas en medio del partido de repechaje que disputaron Jamaica y RD del Congo

Acceso a Internet en Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Estados Unidos pidió en conversaciones con el régimen cubano llevar Internet a la isla a través de empresa de Elon Musk

Partido entre el Junior y el Palmeiras en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Copa Libertadores

Violenta pelea entre aficionados del Junior y el Real Cartagena dejó una persona muerta tras el partido de Copa Libertadores

Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Repechaje al Mundial

Estas son las 12 selecciones que este martes se juegan las últimas seis plazas libres del Mundial 2026: horarios de los partidos

Jeff Bezos/ Elon Musk - Fotos EFE
Luna

Tras reciente éxito de Artemis, módulos de aterrizaje lunar de SpaceX de Musk y de Blue Origin de Bezos están en el punto de mira de la NASA

El ayatolá Alí Jamenei - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre