México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EE.UU. en Chihuahua, dice Casa Blanca

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia de los agentes se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de tránsito en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que esos dos agentes estuvieran en la zona.

VEA TAMBIÉN "México no está en condiciones de brindar seguridad total para la Copa del Mundo": experto tras ataque en Teotihuacán o

"Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico" en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

"Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación", añadió.

El embajador de EE. UU. en México, Ronald D. Johnson, presentó el domingo a ambos agentes como personal de la legación, en un mensaje en la red X.

Sheinbaum aseguró ante la prensa que la participación de esos dos agentes de la embajada contravenía la ley de seguridad nacional.