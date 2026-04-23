Revelan nuevos detalles sobre la rutina de Nicolás Maduro mientras está preso en Estados Unidos

El medio de comunicación The New Yorker publicó un informe sobre la vida del dictador venezolano Nicolás Maduro mientras se encuentra tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), Estados Unidos.

Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores el 3 de enero en una operación de Washington en Caracas, solo ha salido para comparecer ante el juez que lleva el caso por narcoterrorismo y otros delitos.

Recientemente, se conoció que el rapero Tekashi 6ix9ine salió de la prisión de máxima seguridad donde está detenido Maduro, luego de cumplir una condena de tres meses de arresto por haber violado las condiciones de su libertad supervisada.

El artista abandonó las instalaciones del MDC presumiendo un peluche que aparentemente le habría firmado el dictador chavista durante su reclusión en el sitio. Se trató de un pequeño Bob Esponja que en su parte trasera tenía depositada una firma en tinta negra con fecha de abril, así como una “V” que haría alusión a Venezuela.

Según relata el rapero, durante su estancia en la presión compartió celda con Maduro y mencionó que al principio estuvo aislado, un protocolo común con los reclusos nuevos.

En su informe, The New Yorker mencionó el recuerdo que le habría regalado Maduro, así como su llegada y la rutina actual en el sitio.

Se dice que fue llevado a 4 North, el pabellón en donde hay presos de alto perfil, por lo que hay una alta probabilidad de que también haya conocido al rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs.

Según reseña la revista, los horarios en el centro de reclusión son parecidos a los de las cárceles del mundo.

En cuanto a la alimentación, Maduroestaría recibiendo la comida en carritos y se reuniría con su abogado en una sala anexa, de acuerdo con lo reseñado en el informe.

“Te dan la misma cantidad de ropa, la misma ración de la tienda de la prisión y te levantas de la cama cada día a la misma hora que todos los demás”, detalló el medio.

Por otro lado, indicó que allí se encuentran recluidos más de tres mil presos y que las condiciones no son las mejores, recordando, por ejemplo, que se han conocido denuncias de gusanos en los alimentos.

Finalmente, se indicó que el dictador venezolano estaría presentando insomnio y, además de gritar que está secuestrado, se la pasaría leyendo la Biblia.