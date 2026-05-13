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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez publica mapa de Venezuela con polémico mensaje luego de que Trump pintara croquis del país con la bandera de Estados Unidos

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
La jefe del régimen aprovechó además para pronunciarse sobre su reciente viaje a La Haya en donde se presentó como si fuera un jefe de Estado en la Corte Internacional de Justicia.

La líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, publicó en horas de la noche del martes un mensaje con el que pareció responder a un reciente mensaje en el que el presidente Donald Trump compartió un mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos y la frase “Estado 51”.

Rodríguez también compartió en sus redes un mapa de Venezuela, pero dibujado con colores tropicales y el mensaje “Venezuela toda”.

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Aprovechó además para pronunciarse sobre su reciente viaje a La Haya en donde se presentó como si fuera un jefe de Estado en la Corte Internacional de Justicia en el marco del diferendo de su país por la región del Esequibo.

“Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela Toda”, expresó Rodríguez quien es la cabeza del régimen venezolano desde la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump compartió la controvertida imagen apenas horas después de que la cadena Fox News filtrara que el presidente estaba “considerando” convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

El mandatario avivó, de esta manera, las dudas sobre si en verdad tiene la intención de adherir a Venezuela a Estados Unidos.

El mapa publicado por Trump, además, no contiene el territorio del Esequibo, mismo que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

Rodríguez, encargada de la dictadura, había expresado previamente desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario norteamericano.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la Corte Internacional por un centenario diferendo territorial con Guyana.

¿"Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?", le preguntó la periodista.

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"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.

Maduro, cabe recordar, fue capturado en enero en medio de un quirúrgico ataque Venezuela hecho por fuerzas especiales del Comando Sur de Estados Unidos.

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