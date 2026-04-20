Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron importante artefacto de Hezbolá en el sur de Líbano que “estaba cargado y listo para el lanzamiento”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron un lanzador cargado y listo para el lanzamiento en el sur de Líbano, al norte de la línea de defensa avanzada.

Según los informes de las FDI, la acción se ejecutó para eliminar y prevenir “una amenaza directa sobre los asentamientos del norte”.

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“Las FDI atacaron durante la noche un lanzador cargado y listo para el lanzamiento en el área de Kfarkela en el sur de Líbano, al norte de la línea de defensa avanzada, para prevenir una amenaza directa sobre los asentamientos del norte”, detallaron las FDI en un mensaje en X.

De acuerdo con el reporte, el lanzador cargado representaba una amenaza inmediata para las fuerzas de las FDI, así como para los civiles del Estado de Israel, por lo que fue atacado para eliminar dicha amenaza.

“Las FDI continuarán tomando las medidas necesarias para la autodefensa contra amenazas, manteniendo la seguridad de los civiles del Estado de Israel y las fuerzas desplegadas en el terreno. Las FDI no permitirán riesgos a los civiles israelíes y a sus combatientes, y tomarán todas las acciones necesarias para garantizar su seguridad”, agregaron.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de 10 días tras más de seis semanas de guerra entre Hezbolá e Israel.

Este lunes, el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que las conversaciones previstas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación en el sur del país, a pesar de que el grupo terrorista y sus partidarios rechazaron las negociaciones.

Hassan Fadlallah, diputado de Hezbolá, declaró a la AFP que era en interés de Aoun y del Líbano retirarse de las conversaciones, aunque añadió que el grupo terrorista también deseaba que el alto el fuego fuera duradero.