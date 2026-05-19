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Martes, 19 de mayo de 2026
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Cuba

Funcionario de Estados Unidos confirmó reunión entre Washington y autoridades del régimen de Cuba

mayo 19, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba y Estados Unidos - Canva
Según los informes, el embajador interino de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer, sostuvo un encuentro el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen.

Este martes, un funcionario de Estados Unidos aseguró que Washington y el régimen de Cuba mantuvieron conversaciones sobre una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda, que la Administración del presidente Donald Trump ha utilizado como incentivo para reformas.

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Según dijo la fuente, quien está adscrita al Departamento de Estado y habló bajo condición de anonimato, el embajador interino de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer, sostuvo un encuentro el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen.

"Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Ayer (lunes) tuvimos una reunión y seguimos impulsando esa propuesta con determinación, contrariamente a algunas de las mentiras del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano", declaró.

Y añadió: "Seguimos instando al régimen a que acepte la propuesta y trate de evitar cualquier interferencia en la entrega de la ayuda".

De acuerdo con la explicación entregada, la ayuda se distribuiría mediante Catholic Relief Services y Samaritan's Purse, una organización benéfica protestante evangélica. La asistencia no se entregaría directamente al régimen castrista.

"El régimen cubano tiene en su poder miles de millones de dólares (...) Les instamos a que utilicen ese dinero para ayudar al pueblo cubano a invertir en su infraestructura, en lugar de acapararlo", comentó.

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Cabe mencionar que el secretario de Estado de la Administración Trump, Marco Rubio, se ha consagrado como un acérrimo enemigo de la dictadura cubana. Además, ha ofrecido públicamente los 100 millones de dólares, al tiempo que exige al régimen que tome medidas para abrirse al mundo.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, declaró que el régimen estaba dispuesto a revisar la propuesta de ayuda, luego de que afirmó que Rubio mentía sobre la oferta.

Todo ocurre en momentos en los que Trump habla públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica y que ha visto un aumento de presión después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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