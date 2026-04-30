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Jueves, 30 de abril de 2026
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Félix Plasencia

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

abril 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Gaby Perozo habló en NTN24 sobre los momentos que vivió al hablar con el designado embajador del régimen de Venezuela, quien negó los arrestos ilegales del régimen.

La analista política y periodista venezolana Gaby Perozo aseguró que comenzó "a temblar" cuando estaba hablando con Félix Plasencia, designado embajador del régimen de Venezuela, debido a la indignación generada luego de que este negara los arrestos ilegales y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen madurista.

El pronunciamiento de Plasencia se dio después de que la ONG Foro Penal actualizara la alarmante cifra: 454 personas siguen injustamente detenidas por motivos políticos en las cárceles venezolanas, muchos de ellos sometidos a torturas y sin derecho al debido proceso.

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"Cuando estaba hablando con él confieso que comencé a temblar. Ahí es donde me identifico con tantas víctimas (…) mi lado de periodista me decía que le siguiera haciendo preguntas y por otro lado estaba esa venezolana que se siente indignada en ver que ellos siguen coexistiendo y que siguen siendo autoridades de nuestro país", relató Perozo.

La analista política aseguró que el hecho de pensar en las atrocidades cometidas por el régimen es algo que "te hace partir la voz", por lo que espera que los miembros del régimen madurista no continúen al mando de Venezuela.

"Ojalá que algo pase, que algo cambie, porque esto no está completo si ellos siguen en el poder", considera Perozo.

De los 454 presos políticos, cabe resaltar, 410 son hombres y 44 son mujeres; 268 son civiles y 186 militares. Todos son adultos, excepto por un adolescente, mientras que 41 de estas personas detenidas de manera injusta tienen nacionalidad extranjera.

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