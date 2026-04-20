"En el Mundial les vamos a romper (…) como lo hacemos siempre": así se vio futbolista argentino enfurecido tras perder 4 a 0 contra Colombia la final del Sudamericano Sub-17

El futbolista argentino Felipe Echenique dio unas polémicas declaraciones a la prensa luego de que su selección perdiera el domingo la final del Sudamericano Sub 17 contra su semejante de Colombia por 4 a 0.

Echenique fue abordado por un periodista argentino para una entrevista postpartido realizada justo después del encuentro definitivo.

En el video que circula en redes sociales se ve al joven jugador diciendo que, pese al resultado, considera que su equipo jugó bien, antes de empezar a mostrar un evidente descontento con lo ocurrido en la cancha.

Cuando el periodista le preguntó por una decisión en particular en el campo de juego, Echenique respondió: "No voy a decir nada. Cosas de nosotros".

La entrevista, que hasta ese momento transcurría con normalidad, se vio alterada después de la siguiente pregunta: "¿no te esperabas este resultado?", que le formuló el comunicador deportivo en planta baja.

"No, pero bueno", contestó Echenique. "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre. Así que nada, gracias", agregó el jugador.

El periodista, sin embargo, mientras Echenique terminaba su irreverente respuesta, le consultó también sobre lo que creía que le había faltado al equipo, a lo que este, que ya se disponía a abandonar la conversación, le atendió con poca autocrítica.

"No, no nos faltó nada… Listo, muchas gracias", contestó Echenique antes de despedirse de la prensa.

Las declaraciones del futbolista adolescente argentino desataron una serie de críticas en redes sociales. Varios internautas se mostraron en desacuerdo con sus palabras y su actitud frente a la derrota.

"Ni con esa goleada aprenden humildad", "Es arrogante", "Uno puede tener coraje, pero lo que más vale es el respeto y a este chico le faltó mucho, sobre todo después de la superioridad de Colombia", fueron algunas de las reacciones en X.

Algunos usuarios, incluso, pidieron que el video fuera mostrado a aquellos colombianos que apoyan a la selección de Argentina con la intención de cambiar esa posición.

Título Sudamericano tras 33 años y clasificación al Mundial

La Selección Colombia Sub 17 no fue inferior en ningún momento a su rival y la goleó para coronarse campeona del Sudamericano que se celebró en Paraguay, lo que puso fin a una racha de 33 años sin alcanzarlo.

La Tricolor, además, se clasificó como campeona de la región al Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar y se disputará en noviembre.

Miguel Agamez abrió el marcador al final del primer tiempo con asistencia del volante Samuel Martínez, quien arrastró marcas y asistió a su compañero que remató desde fuera del área hasta el fondo de la red.

Al minuto 54, tras el arranque de una segunda mitad soñada para los dirigidos por Freddy Hurtado, Matías Caicedo peinó la pelota en el área producto de un pase largo y amplió el marcador.

El tercero llegó un minuto después en una jugada colectiva que culminó con un centro de José Escorcia y el cabezazo de Agamez para sellar su doblete y ver la copa más cerca.

La 'cereza del pastel' la puso el mismo Escorcia, quien ya entrado en confianza irrumpió en al área, eludió a un defensor, luego al portero y la mandó al fondo de la red para la celebración del onceno cafetero.

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La última vez que Colombia ganó un Sudamericano Sub-17 fue en 1993 con el equipo dirigido por Germán 'Basílico' González y que contó con figuras como Jorge Bolaños y Ricardo Ciciliano.