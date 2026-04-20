NTN24
Lunes, 20 de abril de 2026
Lunes, 20 de abril de 2026
Selección Argentina

"En el Mundial les vamos a romper (…) como lo hacemos siempre": así se vio futbolista argentino enfurecido tras perder 4 a 0 contra Colombia la final del Sudamericano Sub-17

abril 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Final Sudamericano Sub 17 - Foto AFP
Final Sudamericano Sub 17 - Foto AFP
El joven jugador dio unas polémicas declaraciones a la prensa luego de haber caído por goleada contra 'La Tricolor'.

El futbolista argentino Felipe Echenique dio unas polémicas declaraciones a la prensa luego de que su selección perdiera el domingo la final del Sudamericano Sub 17 contra su semejante de Colombia por 4 a 0.

Echenique fue abordado por un periodista argentino para una entrevista postpartido realizada justo después del encuentro definitivo.

o

En el video que circula en redes sociales se ve al joven jugador diciendo que, pese al resultado, considera que su equipo jugó bien, antes de empezar a mostrar un evidente descontento con lo ocurrido en la cancha.

Cuando el periodista le preguntó por una decisión en particular en el campo de juego, Echenique respondió: "No voy a decir nada. Cosas de nosotros".

La entrevista, que hasta ese momento transcurría con normalidad, se vio alterada después de la siguiente pregunta: "¿no te esperabas este resultado?", que le formuló el comunicador deportivo en planta baja.

"No, pero bueno", contestó Echenique. "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre. Así que nada, gracias", agregó el jugador.

El periodista, sin embargo, mientras Echenique terminaba su irreverente respuesta, le consultó también sobre lo que creía que le había faltado al equipo, a lo que este, que ya se disponía a abandonar la conversación, le atendió con poca autocrítica.

"No, no nos faltó nada… Listo, muchas gracias", contestó Echenique antes de despedirse de la prensa.

Las declaraciones del futbolista adolescente argentino desataron una serie de críticas en redes sociales. Varios internautas se mostraron en desacuerdo con sus palabras y su actitud frente a la derrota.

"Ni con esa goleada aprenden humildad", "Es arrogante", "Uno puede tener coraje, pero lo que más vale es el respeto y a este chico le faltó mucho, sobre todo después de la superioridad de Colombia", fueron algunas de las reacciones en X.

Algunos usuarios, incluso, pidieron que el video fuera mostrado a aquellos colombianos que apoyan a la selección de Argentina con la intención de cambiar esa posición.

Título Sudamericano tras 33 años y clasificación al Mundial

La Selección Colombia Sub 17 no fue inferior en ningún momento a su rival y la goleó para coronarse campeona del Sudamericano que se celebró en Paraguay, lo que puso fin a una racha de 33 años sin alcanzarlo.

La Tricolor, además, se clasificó como campeona de la región al Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar y se disputará en noviembre.

Miguel Agamez abrió el marcador al final del primer tiempo con asistencia del volante Samuel Martínez, quien arrastró marcas y asistió a su compañero que remató desde fuera del área hasta el fondo de la red.

Al minuto 54, tras el arranque de una segunda mitad soñada para los dirigidos por Freddy Hurtado, Matías Caicedo peinó la pelota en el área producto de un pase largo y amplió el marcador.

El tercero llegó un minuto después en una jugada colectiva que culminó con un centro de José Escorcia y el cabezazo de Agamez para sellar su doblete y ver la copa más cerca.

La 'cereza del pastel' la puso el mismo Escorcia, quien ya entrado en confianza irrumpió en al área, eludió a un defensor, luego al portero y la mandó al fondo de la red para la celebración del onceno cafetero.

o

La última vez que Colombia ganó un Sudamericano Sub-17 fue en 1993 con el equipo dirigido por Germán 'Basílico' González y que contó con figuras como Jorge Bolaños y Ricardo Ciciliano.

Temas relacionados:

Selección Argentina

Selección Colombia

Mundial 2026

Futbolistas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Deportes

Ver más
Trofeos Copa Sudamericana y Libertadores - Fotos: AFP
Conmebol

¡En busca de la gloria! Este martes dará inicio la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana: así jugarán la primera fecha los equipos colombianos y venezolanos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

El mensaje de Luis Díaz a la afición colombiana tras la derrota ante Francia: "no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que se sientan contentos"

Luis Díaz y Arkadiusz Pyrka - Foto EFE
Luis Díaz

Bayern de Múnich rompe récord histórico en la Bundesliga con un Luis Díaz clave en la hazaña

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeos Copa Sudamericana y Libertadores - Fotos: AFP
Conmebol

¡En busca de la gloria! Este martes dará inicio la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana: así jugarán la primera fecha los equipos colombianos y venezolanos

Luis Andrés Colmenares - Foto tomada de @lcolmenaresr
Colombia

Corte Suprema de Colombia absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero por falta de pruebas en el caso Colmenares

Foto: EFE
Accidente aéreo

Accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia deja 66 muertos y cuatro desaparecidos

Aviones de combate de Estados Unidos - Captura de video Comando Central
Ataque al régimen de Irán

CENTCOM muestra cómo aviones de combate de la Armada de EE. UU. despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

El mensaje de Luis Díaz a la afición colombiana tras la derrota ante Francia: "no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que se sientan contentos"

Gases de Efecto Invernadero - Foto Canva
Unión Europea

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Marcela Reyes en On The Road
Música

“No sé hacer huevos, pero se hacer dinero”: Marcela Reyes se lanza como cantante

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre