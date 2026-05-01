La Casa Blanca aseguró que cesaron las hostilidades contra el régimen de Irán

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que la guerra en Irán ha terminado debido al alto el fuego entre los países, un alto funcionario de la administración dijo que, a los efectos de la ley, ‘las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado.

"Las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado". No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas armadas de Estados Unidos e Irán desde el martes 7 de abril.

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El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que el alto el fuego con Teherán "puso fin" a las hostilidades, al cumplirse el viernes el plazo legal para informar al Congreso sobre la guerra con Irán, que ya dura dos meses.

En virtud de la Resolución sobre Poderes Bélicos de 1973, el presidente solo puede llevar a cabo una acción militar durante 60 días, y debe solicitar autorización del Congreso o una prórroga de 30 días por "necesidad militar inevitable relacionada con la seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos" mientras retira sus fuerzas.

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ataques aéreos contra Irán. El viernes, la agencia estatal de noticias iraní IRNA informó de que Teherán había enviado su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes.

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Trump notificó formalmente al Congreso del conflicto 48 horas después de los primeros ataques aéreos, dando inicio al plazo de 60 días que finaliza el 1 de mayo.

A medida que se acercaba esa fecha, los asesores del Congreso y analistas dijeron que esperaban que el presidente republicano eludiera el plazo. Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump dijo el jueves que la opinión de este era que el plazo de la Ley de Poderes Bélicos no era aplicable.