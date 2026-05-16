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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Esto dijo la FIFA tras haber tenido una reunión con la selección de Irán sobre su participación en el Mundial

mayo 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección Irán - EFE
Selección Irán - EFE
La selección iraní tiene previsto comenzar su andadura en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. También jugará contra Bélgica y Egipto en el Grupo G.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión "constructiva y positiva" con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, el sábado, según declaró a la prensa, y expresó su confianza en la participación del país en la Copa del Mundo de este año.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la participación del equipo en el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen de Irán a finales de febrero, con el objetivo de frenar su programa Nuclear.

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"Hemos mantenido una reunión excelente y muy constructiva con la Federación Iraní de Fútbol", declaró Grafstrom durante su visita a Estambul.

"Estamos colaborando estrechamente y esperamos con gran ilusión darles la bienvenida en la Copa Mundial de la FIFA", agregó.

Han surgido, sin embargo, más preguntas después de que a Taj, de FFIRI, se le negara la entrada a Canadá para el Congreso de la FIFA en Vancouver a principios de este mes debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Estados Unidos y Canadá, que son coanfitriones de la Copa del Mundo junto con México, clasifican a la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen como una "entidad terrorista" y han dejado claro que no admitirán a personas con vínculos con esta fuerza militar de élite.

Grafstrom declinó dar detalles sobre la situación de los visados de los jugadores iraníes, pero dijo que ambas partes tuvieron la oportunidad de discutir algunos asuntos operativos y que mantuvieron un intercambio positivo.

Taj declaró a la agencia Reuters que la FFIRI mantuvo una reunión "muy productiva" con Grafstrom y otros funcionarios de la FIFA.

"Me complace que hayan escuchado los argumentos de Irán, los diez puntos que planteamos, y que hayan ofrecido soluciones para cada uno de ellos. Espero, si Dios quiere, que nuestra selección nacional pueda ir al Mundial sin problemas y obtener muy buenos resultados", señaló.

Al preguntársele si la FIFA había obtenido garantías sobre los trámites de entrada y visado para los jugadores iraníes, Grafstrom se negó a dar más detalles.

"Hemos tratado todos los asuntos relevantes, pero creo que este no es el lugar para entrar en detalles", mencionó, y añadió que "en general, fue una reunión muy positiva y esperamos continuar el diálogo".

Irán había solicitado que sus partidos del Mundial se trasladaran a México, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que todos los partidos deben jugarse en los estadios originalmente previstos.

La selección iraní partirá de Teherán el lunes hacia un campo de entrenamiento en Turquía, antes de trasladarse a su base en Estados Unidos, en el Complejo Deportivo Kino en Tucson, Arizona, a principios de junio.

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