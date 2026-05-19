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Martes, 19 de mayo de 2026
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Crisis en Venezuela

"Las madres como Carmen Navas no pueden descansar hasta que no se sepa qué pasó con sus familiares": Jesús Armas, exprisionero político de la dictadura de Venezuela

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, el exprisionero político Jesús Armas se refirió al caso de Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero, tras conocerse sus muertes.

El caso de Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero Navas sigue indignando a Venezuela, bajo los horrores de la dictadura chavista.

La mujer de avanzada edad falleció diez días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen, un caso que conmocionó al país y que hoy se convierte en símbolo de quienes luchan por la libertad de todos los presos políticos.

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El dirigente político opositor venezolano Jesús Armas, que estuvo detenido arbitrariamente durante varios meses por la dictadura chavista, analizó en NTN24 los trágicos hechos que enlutan a la familia y tachó al régimen como cruel.

“Las madres como Carmen Navas no pueden descansar hasta que no se sepa qué pasó con sus familiares, hasta que se sepa qué pasó en Venezuela”, comentó.

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Y añadió: “Carmen Navas la recuerdo con dos o tres cosas fundamentales: Uno, como la madre de cualquier preso político venezolano, de todos los que vivimos esta tragedia en el país. Segundo, como la personificación de la dignidad. Y tercero, como un símbolo de lucha y de resistencia para todos los venezolanos”.

El dirigente político, quien compartió celda con otros presos políticos en el Helicoide, denunció la existencia de casos invisibilizados de muchos prisioneros en Venezuela, de los que hoy no se sabe nada.

“Estoy seguro que hay todavía presos políticos en los cuales no tenemos registrado porque las familias todavía tienen miedo de poder denunciar”, dijo.

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