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Martes, 28 de abril de 2026
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Esta es la playa sudamericana donde está el "Acuario del Mundo" considerado patrimonio mundial según la UNESCO y hogar de miles de especies como el tiburón ballena

abril 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Mar de Cortés de Los Cabos - Foto EFE
Mar de Cortés de Los Cabos - Foto EFE
El Mar de Cortés de Los Cabos es además un corredor vital para gigantes migratorios como la ballena azul y la jorobada.

Los Cabos, ubicado en el extremo sur de Baja California Sur, México, funciona como el guardián de uno de los tesoros biológicos del planeta: el Mar de Cortés.

Este ecosistema, fundamental en el equilibrio de los océanos globales, ha dejado de ser solo un escenario contemplativo para convertirse en el referente global de un modelo turístico consciente.

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La preservación del lugar integra el santuario marino con una oferta de experiencias que educan, sensibilizan y protegen la biodiversidad en Baja California.

Apodado por el legendario oceanógrafo Jacques Cousteau como el "Acuario del Mundo", el Mar de Cortés alberga el 40% de las especies de mamíferos marinos del planeta y cuenta con más de 6.000 especies registradas.

Sus aguas ricas en nutrientes son el hogar y corredor vital para gigantes migratorios como la ballena azul y la jorobada.

El Mar de Cortés, cabe resaltar, fue reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO, y una de las playas desde las que se puede disfrutar es la de Cabo San Lucas, en Los Cabos.

"En el Mar de Cortés conviven especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Desde el imponente tiburón ballena hasta el espectacular Sardine Run en Bahía Magdalena, la región actúa como una autopista migratoria y un refugio de crianza vital para varias especies del mundo", afirma Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA).

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"Los Cabos no solo es la puerta de entrada a este paraíso, sino el guardián de un modelo donde el lujo y la naturaleza coexisten en perfecta armonía", agrega Esponda.

El Mar de Cortés, más allá de un santuario biodiverso, es un atractivo turístico con actividades como:

  • Buceo y snorkel: en el Parque Nacional Cabo Pulmo, los visitantes pueden sumergirse en el arrecife de coral más grande del continente.
  • Encuentro con los gigantes: de diciembre a abril, la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas y grises se convierte en el evento principal.
  • Programas de conservación activa: entre julio y diciembre, los programas de liberación de tortugas permiten a los turistas participar en la protección de ejemplares recién nacidos.
  • Deporte sostenible y exploración consciente: el lugar cuenta con actividades recreativas como el kayak y el paddle board, así como recorridos por El Arco (punto de unión entre el Pacífico y el Mar de Cortés) o la Bahía de Santa María con peces ángel, ídolos moros y rayas águila.

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