"Con los iraníes, la mejor forma de negociar es demostrando una fuerza constante": analista sobre divisiones en intento de negociaciones con EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga indefinida del alto al fuego con Irán debido a la falta de avances en las negociaciones, atribuyendo el estancamiento a las profundas divisiones internas dentro del liderazgo del régimen iraní.

Trump señaló que este mismo viernes podrían reanudarse las conversaciones en Islamabad, Pakistán, país que actúa como mediador. Sin embargo, advirtió que la cúpula teocrática está "absolutamente dividida" y que esa división interna entre los ayatolás entorpece las conversaciones de paz.

Al respecto, Gabriel Ben-tasgal, periodista especializado en Medio Oriente, explicó que existen personas dentro del régimen que siguen una premisa escatológica, considerando que "la destrucción de Occidente, aunque conlleve la destrucción de Irán, va a acelerar la llegada del Mesías".

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Ben-tasgal señaló que el bloqueo del Estrecho de Ormuz provoca pérdidas diarias de 160 millones de dólares a Irán, y que los daños totales provocados por la guerra ascienden a 270 mil millones de dólares.

"El tiempo juega a favor de Estados Unidos", afirmó, añadiendo que "con los iraníes, la mejor forma de negociar históricamente es a través de demostrar una fuerza constante".

El analista destacó que el régimen ya enfrentaba problemas graves antes del conflicto, incluyendo cinco años de sequía y crisis energética, situación que se agravará tras la guerra.