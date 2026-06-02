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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos": De la Espriella aseguró que está "muy honrado" de recibir el apoyo del presidente Trump

junio 2, 2026
Por: Saúl Montes
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
El candidato presidencial colombiano fue consultado en vivo durante una entrevista sobre el “respaldo total” otorgado por el mandatario norteamericano.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta de las elecciones en Colombia, se pronunció tras recibir el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a la segunda vuelta frente al candidato oficialista, el senador Iván Cepeda.

De la Espriella fue consultado en vivo durante una entrevista sobre el “respaldo total” otorgado por el mandatario norteamericano y prometió relacionarse con Estados Unidos "como nunca antes" si gana el balotaje contra su rival izquierdista.

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Según dijo el abogado de 47 años, la relación con la nación norteamericana es “determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo”.

“En la 'Era del Tigre', estas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto serán determinantes y fundamentales”, dijo.

Y añadió: “Vamos a hacer una llave con el Gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro Gobierno”.

Este martes 2 de junio, el presidente Trump se pronunció de manera oficial frente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que ganó el abogado frente al senador.

En un mensaje en su cuenta personal de Truth Social, el mandatario norteamericano felicitó al candidato presidencial por dicha victoria, calificándolo como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

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Agregó que el candidato de derecha “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, acotó, subrayando que es un honor para él brindarle a Abelardo su respaldo total.

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 21 de junio tras obtener el 43% y el 40% de los votos, respectivamente.

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