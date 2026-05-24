Identifican al sospechoso del tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca, quien fue abatido por el Servicio Secreto

Las autoridades de Estados Unidos identificaron al sospechoso del tiroteo registrado en inmediaciones de la Casa Blanca este fin de semana, se trata de un joven de 21 años llamado Nasire Best, originario de Maryland, quien abrió fuego cerca a uno de los puestos de seguridad en uno de los accesos al complejo presidencial, el servicio secreto respondió con prontitud e hirió al atacante, quien murió en un hospital producto de las lesiones.

Según las investigaciones el sujeto ya tenía antecedentes, pues el Servicio Secreto ya lo tenía identificado por incidentes previos también en cercanías de la Casa Blanca. En junio ya lo había detenido por amenazar agentes y luego por ingresar a una zona restringida del perímetro presidencial.

El presidente Donald Trump agradeció la rápida respuesta del servicio secreto, ya que estaba dentro de la residencia oficial en el momento del ataque. El mandatario canceló su agenda privada y permaneció en Washington mientras intenta llegar un acuerdo con el régimen de Irán para ponerle fin al conflicto en Medio oriente.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país. El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca. Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”, escribió Trump en Truth Social.

El hombre recientemente identificado efectuó el sábado disparos en los alrededores de la Casa Blanca lo que activó la respuesta de agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron con fuego al atacante quien, finalmente, murió en el intercambio.

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Fuerzas de seguridad rodearon este sábado la Casa Blanca después de que se registraron disparos en la zona, informaron las autoridades.

Agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y dispararon al atacante, mientras que un transeúnte resultó herido en el intercambio, señaló en X.

El hombre armado nunca logró vulnerar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca.