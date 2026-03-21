¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Iván Simonovis, investigador criminal, analizó en el programa LaTarde de NTN24 los recientes cambios que se han dado en el régimen venezolano, incluida la salida de Vladimir Padrino López, como ministro de Defensa.

También analizó si Diosdado Cabello, considerado como el número dos del régimen, es intocable dentro de la reorganización de la estructura bajo la cabeza de Delcy Rodríguez y tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

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“Tienes que salir de todos estos individuos para encausar una nueva democracia”, mencionó.

Sobre el caso específico de Cabello afirmó que “va a caer”, y que “desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington”.

"Si el tuviese el poder que todo el mundo dice que tiene, no estaría en el Ministerio del Interior y Justicia sino en la Vicepresidencia y no lo está", aseveró.

En ese sentido explicó que su control desde el ministerio que lidera "está completamente apaciguado".