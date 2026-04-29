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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Pedro Sánchez

Empresario español acusado por trama de corrupción señala directamente a Pedro Sánchez y habla de presuntos vínculos con el régimen venezolano

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez y régimen de Venezuela | Fotos EFE
Pedro Sánchez y régimen de Venezuela | Fotos EFE
En las declaraciones relató que actuó como intermediario para que Delcy Rodríguez le facilitara negocios al Gobierno de Sánchez.

El empresario juzgado por corrupción en Madrid junto al exministro español de Transportes José Luis Ábalos, hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del Gobierno de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada".

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El empresario Víctor de Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García, están acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales o entes públicos como Puertos del Estado.

Este miércoles, el primer acusado en declarar fue Aldama, que afirmó: "Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4".

Aldama narró cómo conoció y se fotografió con Sánchez tras un mitin, gracias a Koldo García.

"El presidente lo que me dice es muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias", relató.

El empresario se dijo sorprendido por "la cercanía" de Sánchez y Koldo García. Cuando le preguntó a este último, respondió: "Me debe mucho y él sabe por qué".

Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su carga, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela.

Vínculos con el régimen de Venezuela

También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Venezuela, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.

"Vamos, digamos, a empezar a tener conversaciones con vosotros para llegar a un acuerdo que estábamos llevando con el señor Guaidó. Ella me dice que si eso se produce, España tiene las puertas abiertas como las ha tenido siempre con Venezuela", narró Aldama sobre esa llamada a Delcy Rodríguez.

Además, Aldama, insistió en que parte de los beneficios de la trama, consistente básicamente en otorgar contratos públicos a cambio de comisiones, sirvió para financiar al PSOE.

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Por otro lado, el interrogatorio del empresario duro más de seis horas, por lo que no se pudo interrogar a los otros acusados, por ende, la sesión la reanudarán este jueves.

Finalmente, cabe resaltar que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez está cerca de ir a juicio como sospechosa de haber sido beneficiario de su posición para sus actividades privadas, asimismo, David Sánchez será juzgado en mayo por haber sido nombrado supuestamente a dedo para un empleo público.

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