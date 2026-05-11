Así será el último adiós que los colombianos le darán a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y sobreviviente de atentados

El fallecido exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, recibirá este lunes el último adiós en su país luego de su sorpresiva muerte el pasado viernes en Bogotá.

Como parte de los actos fúnebres, este lunes a las 11 a. m. iniciará una eucaristía en honor al exvicepresidente en la Catedral Primada de Colombia.

La misa tendrá lugar luego de dos días en los que permaneció en cámara ardiente y recibió visitas de amigos y seguidores en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia.

“Fue un guerrero de la democracia, un servidor público incansable que dedicó su vida a defender las instituciones, a trabajar por las regiones y a construir un país con progreso, autoridad y oportunidades”, escribió el partido Cambio Radical en uno de los más recientes mensajes dirigidos a Vargas Lleras.

Diferentes líderes de opinión y políticos colombianos se desplazaron hasta el Palacio de San Carlos para despedir al exvicepresidente.

El pasado viernes 8 de mayo murió el político colombiano Germán Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y quien tuvo una amplia carrera política.

Germán Vargas Lleras deja un legado marcado por su protagonismo político en temas de infraestructura, vivienda y seguridad nacional.

Vargas Lleras perteneció a una familia con tradición política. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, figura clave de la política colombiana que marcó la historia del país en el siglo XX.

Su carrera política comenzó temprano. En 1994 fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles del Congreso, especialmente en debates sobre seguridad y justicia.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2003. En 2010 fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones de gobierno en el país.

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Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura.

Vargas Lleras también aspiró en varias ocasiones a la presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018, cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales aspirantes en la primera vuelta electoral.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima directa al exvicepresidente, en 2024, en el marco de la investigación de los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el conflicto armado.

“Luego de evaluar toda la información entregada por el exvicepresidente y la recaudada durante la fase administrativa, la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, correlatora del Caso 10, determinó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la acreditación, dado que los atentados perpetrados en contra de Vargas Lleras fueron perpetrados por integrantes de las extintas Farc-EP; los hechos no son de competencia de ninguno de los otros casos que investiga la JEP, ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tendrían relación directa con ocasión del conflicto armado”, indicó la JEP en un comunicado en 2024.

El primer atentado contra Vargas Lleras ocurrió el 13 de diciembre de 2002 cuando ostentaba el cargo de senador de la República. Ese día recibió un libro bomba en su oficina ubicada dentro del Congreso de la República el cual, al detonar, le causó una situación de discapacidad por graves heridas en sus manos.

El segundo atentado, perpetrado el 10 de octubre de 2005 sobre las 11:15 de la noche, tuvo lugar cuando salía de las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá. El vehículo en el que se transportaba resultó afectado por la explosión de un carro bomba que dejó nueve personas heridas, entre ellas sus escoltas.

Mediante una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos en 2020, las extintas Farc-EP reconocieron su autoría en los dos hechos.

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